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بورصة وشركات
المجموعة المتكاملة تتصدر تعاملات بورصة النيل
الجمعة 10 نوفمبر 2017 10:15 م
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مؤشر النيل
المال- خاص
تصدرت شركة المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية قائمة الشركات المُدرجة ببورصة النيل، خلال تعاملات الأسبوع الحالي، بأحجام تداول بلغت 10.4 مليون جنيه، بقيمة 3.9 مليون جنيه.
واحتلت شركة الدولية للصناعات الطبية "إيكمي"، المرتبة الثانية، عبر بيع وشراء 2.1 مليون ورقة مالية، بقيمة 4.5 مليون جنيه.
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