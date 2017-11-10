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سيـــاســة
الخارجية الأمريكية تحذر من استخدام لبنان ساحة حرب بالوكالة
الجمعة 10 نوفمبر 2017 07:39 م
وزارة الخارجية الأمريكية
أخر الأخبار
وزارة الخارجية الأمريكية
رويترز
حذر وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون، الدول والجماعات من استخدام لبنان أداة لشن حرب أخرى أكبر بالوكالة في الشرق الأوسط، قائلًا إن الولايات المتحدة تؤيد بقوة استقلال لبنان.
وقال تيلرسون في بيان نشرته وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم: ”لا يوجد مكان أو دور شرعي في لبنان لأي قوات أجنبية أو فصائل أو عناصر مسلحة غير قوات الأمن الشرعية في الدولة اللبنانية“.
أمريكا
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