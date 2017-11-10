ملحق المونديال.. صراع بين هندوراس واستراليا على تذكرة روسيا

على المصرى









يخوض منتخب هندوراس، الملحق المؤهل لكأس العالم، للمرة الأولى فى تاريخه، حيث يستضيف نظيره الاسترالى على ملعب "أوليمبيكو متروبوليتانو"، بمدينة "سان بدرو سولا" الهندوراسية، فى الساعات الأولى من صباح غدٍ السبت، بذهاب ملحق "الكونكاكاف- آسيا"، قبل أن يلتقيا فى الإياب، الأربعاء المقبل، بالعاصمة الاسترالية سيدنى.





وبدأ حلم الوصول للمونديال مبكرًا لكلا المنتخبين، حيث استهلّ منتخب استراليا مشواره فى تصفيات آسيا يوم 16 يونيو 2015، فيما انطلقت مسيرة هندوراس، فى تصفيات الكونكاكاف، يوم 15 نوفمبر 2015، ولا يفصلهما إلا 180 دقيقة، لتحقيق حلم التواجد في نهائيات كأس العالم "روسيا 2018".





وفي مواجهة غير مسبوقة بين الفريقين سيلعب منتخب استراليا المعتاد على الاستحواذ على الكرة، أمام منتخب هندوراس المعروف بفنيات لاعبيه، والمتخصصين في استغلال الكرات التي تأتي في ظهر المدافعين.





إذا أراد منتخب هندوراس أن يتفوق على استراليا في الملحق ليتأهل إلى كأس العالم، عليه أن يتفادى الأخطاء التي ارتكبها خلال تصفيات الكونكاكاف، وعليهم أن يظهروا نقاط قوتهم فوق أرضية الملعب، وهي القوة البدنية، الصلابة الدفاعية، فضلًا عن السرعة في التحول من الدفاع إلى الهجوم.





فسيكون الكولومبى بينتو، المدير الفنى لمنتخب الهندوراس، أمام اختبار حقيقي، فإذا أرادوا تجاوز هذا الدور، فعليهم أن يركزوا منذ البداية إلى النهائة، ولا يقعوا في نفس الأخطاء التي جعلتهم يخسرون الكثير من النقاط في التصفيات السابقة.





ويعوِّل منتخب هندوراس على خبرات لاعبه كارلوس كوستلي "35 عامًا"، فرغم أنه لا يملك نفس السرعة التي كان يتميز بها سابقًا، لكنه يجيد استغلال المساحات أكثر حاليًّا بفضل خبرته، ويساعده في مواجهة دفاع استراليا طول قامته التي تصل إلى متر و90 سنتيمترًا، فضلًا عن كل هذا، قوته الذهنية في مثل هذه المواجهات.





فى المقابل لم يكن وصول المنتخب الاسترالي إلى هذا الدور مفروشًا بالورود، بل واجهوا أحد أقوى منتخبات آسيا في التصفيات، وهو منتخب سوريا، حيث تعادلوا في الذهاب بهدف في كل شبكة، قبل أن يحققوا فوزًا بنتيجة 2- 1 في الوقت بدل الضائع، بفضل المخضرم تيم كاهيل.





وسيلعب منتخب استراليا دون 5 لاعبين أساسيين، يتقدمهم القائد تيم كاهيل المصاب فى الكاحل، والقائد مايل جيديناك العائد مؤخرًا من الإصابة، وروبي كروز المصاب، أما مارك ميليجان وماثيو ليكي، فسيغيبان بداعي الإيقاف عن الذهاب وسيكونان متواجدين في الإياب.



