ملحق المونديال.. بيرو تتحدى نيوزيلندا لكسر عقدة 36 عامًا

على المصرى









يحل منتخب بيرو ضيفًا على منتخب نيوزيلندا، فى ذَهاب ملحق "أوقيانوسيا- أمريكا الجنوبية" المؤهل لكأس العالم "روسيا 2018"، ويقام اللقاء على ملعب "ويستباك"، بالعاصمة النيوزيلندية "ويلنجتون"، فى الساعات الأولى من صباح غد السبت، علمًا بأن المنتخبين سيلتقيان إيابًا، يوم الأربعاء المقبل، على "الملعب الوطني" فى "ليما"، بعد أربعة أيام، لتحديد المتأهل لروسيا.





وستكون مواجهة الفريقين في الملحق هى الأولى بينهما على مدار التاريخ، وتسعى بيرو للتأهل للمونديال للمرة الخامسة في تاريخها، والأولى منذ عام 1982، فيما يبحث المنتخب النيوزيلندي عن التأهل لكأس العالم بعدما بلغ النهائيات في 1982 و2010.





وكان منتخب بيرو قد احتل المرتبة الخامسة بتصفيات أمريكا الجنوبية برصيد 26 نقطة، خلف منتخبات البرازيل وأوروجواي والأرجنتين وكولومبيا التي تأهلت مباشرة للمونديال، فيما تأهلت نيوزيلندا "بطلة تصفيات الأوقيانوس"، لملحق التصفيات، بعدما هزمت جزر سولومون 8- 3 في النتيجة الإجمالية بالدور الأخير من تصفيات الأوقيانوس،





ويظل مرشح أمريكا الجنوبية مرشحًا بقوة للوصول إلى النهائيات العالمية، للمرة الأولى خلال 36 عامًا، رغم حرمانه من خدمات قائدها المؤثر بابلو جيريرو "33 عامًا"؛ بسبب الإيقاف لمدة شهر؛ نظرًا لسقوطه باختبار للمنشطات خضع له في 5 أكتوبر الماضى.





وسجل جيريرو 32 هدفًا في 83 مباراة دولية، ولعب دورًا كبيرًا في وصول منتخب بلاده لهذه المرحلة، واقترابها من الوصول لنهائيات المونديال، وقد يؤثر غيابه بشكل كبير على فرصة الفريق في تجاوز هذه المرحلة، لكنه يحظى بدعم زملائه رغم كل شيء.





ومع الوصول للملحق عن تصفيات القارة اللآتينية، صعدت بيرو للمركز العاشر في تصنيف الفيفا، بينما تحتل نيوزيلندا المركز 122 عالميًّا، وتأهلت للملحق القاري للمرة الثالثة على التوالي، ويرجع السبب في تراجع ترتيب نيوزيلندا إلى قلة عدد المباريات التي خاضتها، خاصة في مواجهة الفرق القوية دوليًّا خلال استعدادات كأس العالم.



