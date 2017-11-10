محمود محسن





قرر الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، تحويل مسئول الأملاك بخط المرج- شبين القناطر، للتحقيق؛ نتيجة حجم التعديات الهائلة على حرَم السكة الحديد بهذا الخط، والتي رصدها وزير النقل أثناء استقلاله جرار القطار رقم 415 من محطة 23 يوليو وحتى شبين القناطر.