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نقل وملاحة
النقل : تحويل مسئول الأملاك بخط المرج شبين القناطر للتحقيق
الجمعة 10 نوفمبر 2017 07:07 م
تعرف على الدكتور هشام عرفات وزير النقل الجديد
أخر الأخبار
تعرف على الدكتور هشام عرفات وزير النقل الجديد
محمود محسن
قرر الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، تحويل مسئول الأملاك بخط المرج- شبين القناطر، للتحقيق؛ نتيجة حجم التعديات الهائلة على حرَم السكة الحديد بهذا الخط، والتي رصدها وزير النقل أثناء استقلاله جرار القطار رقم 415 من محطة 23 يوليو وحتى شبين القناطر.
كما قرر وزير النقل تشكيل لجنة تضم كلًّا من وزارتي النقل والداخلية والمحافظة؛ لإزالة هذه التعديات فورًا.
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