نقل النواب تعترض علي صياغة قانون جهاز تنظيم القطاع

هيئة النقل العام

وكيل اللجنة : يصعب تنفيذه علي أرض الواقع نظرا للتركيبة المجتمعية في الشارع

عضو باللجنة : سيفرض أعباء مادية جديدة علي المواطنين





ياسمين فواز:



حذرت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب من رفض مشروع إنشاء جهاز لتنظيم خدمات النقل البرى للركاب والبضائع على الطرق العامة بين المحافظات وخدمات النقل الدولى، المقدم من حكومة المهندس شريف إسماعيل، بسبب سوء صياغته، وأكد أعضاء باللجنة أن القانون من شأنه خلق مزيد من الأعباء المالية علي المواطنين، نظرا لفرضه رسوم علي سائقي التاكسي والميكروباصات.



من جانبه، كشف محمد عبد الله زين الدين وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، عن أن مشروع قانون إنشاء جهاز تنظيم النقل الذي تقدمت به الحكومة إلي البرلمان سيفتح باب التصادم بين الحكومة والبرلمان ، مؤكدا أن مشروع القانون يصعب تنفيذه علي أرض الواقع نظرا للتركيبة المجتمعية في الشارع المصري.



وأوضح وكيل لجنة النقل والمواصلات في تصريحاته لـ "المال" أن مشروع القانون يهدف في المقام الأول إلي تحصيل أموال من سائقي الميكروباص والتاكسي دون النظر إلي خلق كيانات بديلة، مما سينتج عنه مزيد من رفع الأسعار، لافتا إلي أن القانون يلزم السائقين للحصول علي ترخيص مزاولة المهنة ونقل البضائع من الجهاز المقرر إنشائه، إضافة إلي الحصول علي الرخصة من المرور، مما يخلق تعدد في الجهات المانحة الرخصة، ويخلق مزيد من البيروقراطية علي عكس ما تدعوا له اللجنة دوما من تطبيق الشباك الواحد ، وأشار إلي اللجنة بصدد رفض القانون حال عدم تعديله نظرا لسوء صياغته .



واعترض محمد بدوي دسوقي، عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، على بعض مواد مشروع قانون إنشاء جهاز تنظيم النقل الذي تقدمت به الحكومة إلى البرلمان، مشيراً إلي أن القانون فى مادته الثانية يتضمن كلمة "طرود"، وبالتالي سيتم فرض رسوم على الطرود سواء الدولية أو الداخلية، وهو ما يعني أن القانون يفرض رسوم على طرود الموتى القادمة من الدول الخارجية، وكذلك نقل الموتى بين المحافظات، مؤكداً رفض اللجنة لذلك، قائلا: "من غير المقبول أن يتم فرض رسوم على نقل الموتى من بين المحافظات".



ولفت إلي أن الحكومة أخطأت في إرسالها للقانون فى شكل قرار، و نصت الصفحة الأولى من القانون على قرار رئيس الوزراء بمشروع قانون إنشاء جهاز تنظيم خدمات النقل البرى للركاب، والبضائع على الطرق العامة بين المحافظات وخدمات النقل الدولى، مشيراً إلي أن المقترحات بقوانين لا تصدر إلا من خلال رئيس الجمهورية أو مجلس الوزراء وليس رئيس الوزراء وأعضاء مجلس النواب طبقاً لنص المادة "122" من الدستور، لذا اعترضت علي كلمة "قرار" وكان يجب علي مجلس الوزراء كتابة اقتراح بقانون مقدم من مجلس الوزراء، وليس قرار رئيس مجلس الوزراء، واعترفت الحكومة بهذا الخطأ وقالت إنه خطأ مطبعي.



وقال إن البرلمان فقط هو صاحب السلطة فى سن وتشريع القوانين والموافقه عليها، وعلى الحكومة أن تقدم مقترحاتها بشأن القوانين إلى المجلس لإقرارها أو رفضها أو تعديلها.



وحذر البرلماني الحكومة من فرض أي رسوم أو أعباء إضافية على وسائل النقل، لأن ذلك، سيتسبب فى رفع أسعار السلع، وبالتالي، سيؤدي إلى إضافة أعباء مادية جديدة على المواطنين، قائلا : "من الطبيعي عندما تزيد تكلفة النقل تزيد معها تكلفة المواد الأساسية ومدخلات السلعة".



وأضاف أن هناك نسبة تضخم غير حقيقى نتيجة الضغط علي وسائل النقل التي تشارك في رفع الأسعار بنسبة تقارب الـ 50 % أثناء عمليات نقل البضائع والسلع، ولذا على الحكومة أن تدرك عدم فرض رسوم جديدة أو ضرائب على وسائل النقل، لأن ذلك سيؤدي فى النهاية إلى زيادة نسبة التضخم.