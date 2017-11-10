25.5 مليار دولار إجمالي التمويلات والمنح لمصر

دولارات

أحمد عاشور



أعلنت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، أن إجمالى التمويلات والمنح بلغت 25.5 مليار دولار، بينما سجلت المسحوبات حتى 30 يونيو 2017، نحو 16.5 مليار دولار.



وقالت الوزارة، في بيان عن حصاد شهر أكتوبر الماضي، إن عدد الموضوعات المعروضة على لجنة فض المنازعات منذ الجلسة العشرون بتاريخ 26 فبراير 2017 وحتى الجلسة السابعة والعشرون بتاريخ 1 أكتوبر 2017، بلغت 269 موضوعًا، بقيمة تقديرية للمنازعات المعروضة 5.6 مليار جنيه.



وأكدت النشرة الشهرية، أنه بالنسبة لتبسيط الإجراءات والتيسير على المستثمرين، شهد شهر أكتوبر 2017، إصدار المهندس شريف اسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، لائحة قانون الاستثمار، فى إطار سلسلة من الإجراءات الإصلاحية التى تقوم بها وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، لتهيئة مناخ ومشجع وجاذب للاستثمار، ووافق مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار على إقامة 3 مناطق استثمارية بالقاهرة والقليوبية والسادس من أكتوبر.



وذكرت الوزارة، أنه فى إطار الترويج وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية، افتتحت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، مركز "أوبر" للخدمة المتميزة فى القاهرة والذى يعد الأول فى منطقة الشرق الأوسط بتكلفة استثمارية تقدرية تقدر بـ20 مليون دولار، وأطلقت الوزيرة منتدى التمكين الاقتصادى للمرأة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تحت عنوان "سد الفجوة بين الجنسين من أجل تعزيز التنافسية"، وتسلمت الوزيرة رسمياً رئاسة التجمع الأفريقى لعام 2018 خلال الاجتماعات السنوية للبنك الدولى.



وأشارت الوزارة إلى أنه بالنسبة للخدمات المالية غير المصرفية، فارتفع مؤشر إيجى أكس 20 خلال تعاملات شهر أكتوبر 2017 ليغلق عند مستوى 14342 نقطة مسجلاً ارتفاعاً بلغ 3.3 %، وبلغ إجمالى قيمة التداول خلال شهر أكتوبر 2017 نحو 31.9 مليار جنيه.



وحقق القطاع العقارى أعلى عائد إيجابى بلغ 11.7 %، وسجلت تعاملات المصريين المستثمرين فى البورصة نسبة 77.7 % من إجمالى تعاملات السوق.



واستحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 13.9 % والعرب على 8.4 %، وسجل الأجانب غير الغرب صافى شراء بقيمة 177.8 مليون جنيه، وسجل العرب شراء بقيمة 228.1 مليون جنيه.



وارتفع نشاط التأجير التمويلى خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2017 بنسبة 26 % ليحقق 17.3 مليار جنيه، وحقق نشاط التخصيم ارتفاعًا بنسبة 45% خلال النصف الأول من 2017، وبلغت قيمة النشاط 3.5 مليار جنيه.