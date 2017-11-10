صندوق النقد : إصلاحات الاقتصاد المصرى بدأت تؤتى ثمارها

صندوق النقد الدولي 556

تسجيل احتياطي النقد الأجنبي مستويات تاريخية يعكس قوة ومصداقية البرنامج



النمو فاق توقعات سابقة و التضخم سينخفض إلى 13% نهاية ديسمبر



القطاع المصرفى يتمتع بمستوى جيد من السيولة والربحية ورأس المال





هاجر عمران و سمر السيد :





قال سوبير لال رئيس بعثة مصر فى صندوق النقد الدولى، إن الاقتصاد المحلى يواصل أداءه القوي، كما أن الإصلاحات التي تمت بالفعل بدأت تؤتي ثمارها المرجوة، من جهة استقرار الاقتصاد الكلي وعودة الثقة، مشيرا إلى أن عملية الإصلاح تطلبت بعض التضحيات على المدى القصير.



وأضاف فى البيان الذى أصدره الصندوق اليوم الجمعة, أن فريق خبراء الصندوق والسلطات المصرية توصلا إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الثانية، لأداء برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري الذي يدعمه الصندوق من خلال اتفاق بنحو 12 مليار دولار.



وزار فريق من الصندوق مصر فى الفترة من 25 أكتوبر إلى 9 نوفمبر الجارى، لعقد مناقشات في إطار مشاورات المادة الرابعة لعام 2017 وللقيام بالمراجعة الثانية لأداء برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يدعمه الصندوق لثلاث سنوات من خلال "تسهيل الصندوق الممدد".



وحسب البيان ، يخضع الاتفاق المعقود على مستوى الخبراء لموافقة المجلس التنفيذي للصندوق ، ويتيح استكمال المراجعة حصول مصر على 1.432.76 مليون وحدة حقوق سحب خاصة حوالي 2 مليار دولار، ليصل مجموع المبالغ التى صرفتها مصر إلى نحو 6 مليارات دولار.



وأضاف "لال" أن الاتفاق المعقود على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الثانية يعزز من التزام السلطات بتنفيذ برنامجها الإصلاحي الطموح المدعوم من الصندوق.



ولفت إلى أن اغتنام الفرصة السانحة لتحويل مصر إلى اقتصاد ديناميكي حديث وسريع النمو، سيؤدي إلى تحسين مستويات المعيشة وزيادة الرخاء لكافة المواطنين على المدى الطويل.



وأكد البيان أن النمو في مصر تحسن أثناء السنة المالية 2017/2016، و ارتفع إجمالي الناتج المحلي بمعدل 4.2% مقارنة بالمعدل المتوقع من قبل الصندوق البالغ 3.5% فى وقت سابق، كما تقلص عجز الحساب الجاري بالدولار، بدعم من زيادة الصادرات غير النفطية وعائدات السياحة في الوقت الذي تراجعت فيه الواردات غير النفطية.



وقال البيان إنه انعكاسا لزيادة ثقة المستثمرين، بلغت استثمارات الحافظة الداخلة إلى مصر 16 مليار دولار هذا العام وارتفع الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 13% ، مضبفا أن التضخم الكلي قد بلغ ذروته في يوليو الماضي، ثم بدأ يتراجع منذ ذلك الحين بدعم من السياسة النقدية التقييدية التي انتهجها البنك المركزي.



وأكد "لال" أن أداء الميزانية متوافق إلى حد كبير مع توقعات البرنامج، و بلغ العجز الأولي 1.8% من إجمالي الناتج المحلي، مقابل 3.6% من الناتج فى العام السابق غير أن العجز الكلي تجاوز التوقعات بنسبة 0.4% من إجمالي الناتج المحلي مسجلاً 10.9% من إجمالي الناتج المحلي.



وأرجع ذلك إلى ارتفاع مدفوعات الفائدة عن المستوى المتوقع، ومن ناحية أخرى، فإن بلوغ احتياطي النقد الأجنبي مستويات تاريخية يعد انعكاسا لقوة ومصداقية البرنامج الذي وضعته السلطات والسياسات المنفذة.



وقال : "لا يزال البنك المركزي ملتزما بالسيطرة علي التضخم الذي يُتوقع أن ينخفض إلى نحو 13% في ربع العام المنتهي في ديسمبر 2018، مشيرا إلى أن البنك يرتكز في سياسته النقدية على نظام سعر الصرف المرن الذي أنهى مشكلة النقص المزمن في العملة الأجنبية وظاهرة السوق الموازية.



وأشار إلى أن تحقيق الفائض الأولي الذي تستهدفه الحكومة في السنة المالية الحالية، سيساعد على تحقيق هدف البرنامج المتمثل في وضع الدين الحكومي على مسار الانخفاض المستدام في المدى المتوسط، وسيؤدي هذا إلى تخفيض مصروفات الفائدة وخلق حيز مالى للإنفاق على البنية التحتية العامة، و وبرامج الحماية الاجتماعية الموجهة التى تستهدف الفئات المستحقة.



و أشار إلى أن البعثة تؤيد بقوة خطط السلطات لتحسين إدارة المالية العامة وزيادة الشفافية المالية، وهو ما يشمل تعزيز مراقبة المؤسسات المملوكة للدولة ونشر الكشوف المالية.



وأضاف أن الحكومة تقود جدول أعمال شامل وطموح للإصلاحات الهيكلية، بهدف إطلاق إمكانات النمو الكامنة للاقتصاد المصرى، مشيرا إلى أن خطة الإصلاح تهدف إلى خلق فرص عمل كافية لمواكبة النمو السكاني السريع من خلال التحفيز لزيادة الاستثمارات التي يقودها القطاع الخاص، ونمو الإنتاجية، ودعم المنافسة.



واعتبر أن تخفيض معدلات البطالة، وخاصة بين الشباب، وزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل، عاملين أساسيين لانطلاقة الاقتصاد المصري، كما يجسدان الحماية الاجتماعية في أقوى أشكالها وأكثرها استدامة.



وقال : نحن نرحب كل الترحيب بالتزام السلطات بمواصلة جهودها للتوسع في تقديم خدمات رعاية الطفل لتشجيع مشاركة المرأة في سوق العمل و ندعم جهودها لتعزيز الإجراءات الاجتماعية عن طريق التوسع في برنامجي "تكافل" و"كرامة" للدعم النقدى، واللذين يغطيان الآن 2 مليون أسرة مستفيدة، وكذلك المجهودات التى تهدف إلى تحسين جمع البيانات لتحسين توجيه الدعم بشكل كفء وضمان وصوله الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجا.



وأضاف أن القطاع المصرفي المصري لا يزال يتمتع بمستوى جيد من السيولة والربحية ورأس المال، ويواصل البنك المركزي تقوية الإطار التنظيمي والرقابي للقطاع المصرفي، بما في ذلك تنفيذ قواعد بازل، مشيرا إلى أن الصندوق يدعم الجهود التي تبذلها السلطات لتعزيز الشمول المالي.



وقال إن المناقشات مع السلطات المصرية، والفرق الفنية المتخصصة في البنك المركزي ووزارة المالية، كانت بناءة و اتسمت بالصراحة .



