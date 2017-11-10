الاستثمار: منحة سعودية لمصر بربع مليار جنيه

وزارة الاستثمار - سحر نصر

أحمد عاشور



وقعت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، اليوم الجمعة، اتفاقيتين مع لجنة منحة المملكة العربية السعودية، للمساهمة فى تمويل ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة وتمليك السيارات فى منظومة النقل التشاركى، بقيمة إجمالية 250 مليون جنيه.



يأتى ذلك استكمالًا لتفعيل قانون الاستثمار، وما نص عليه من وجود فرص متساوية ودعم ريادة الأعمال والمستثمر الصغير، بمقر الوزارة فى صلاح سالم، بحضور المستشار محمد عبد الوهاب، نائب الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وممثلين عن شركتى أوبر وكريم، العاملين فى منظومة النقل التشاركى.



ووقعت الوزيرة، الاتفاقية الأولى مع المهندس حسن العطاس، ممثل عن لجنة منحة المملكة العربية السعودية، ومحمد هاني سيف النصر رئيس مجلس إدارة شركة إنماء للتأجير التمويلى، لتمويل ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة بقيمة 150 مليون جنيه.



والاتفاقية الثانية مع كل من لجنة منحة المملكة العربية السعودية وإحدى الشركات التابعة للمجموعة المالية "هيرميس" لتمليك السيارات في منظومة النقل التشاركى بقيمة 100 مليون جنيه.



وأشارت الوزيرة، إلى أن الاتفاقيتين تفعيلاً لقانون الاستثمار، وما نص عليه من دعم المستثمر الصغير وريادة الأعمال، إضافة إلى دعم القطاع المالى غير المصرفى فى قطاع التأجير التمويلى.



وأوضحت الوزيرة، أن الاتفاقيتين لتمويل المشروعات الصغيرة والمستثمر الصغير لخلق فرص عمل، وأن المستفيد من هذه الاتفاقيات هم الشركات العاملة فى المناطق الاستثمارية والمناطق الحرة، والمشاريع المبتكرة ومشاريع النقل بالمشاركة ومشاريع النقل بالمركبات باستخدام تكنولوجيا المعلومات والطاقة الجديدة والمتجددة، مشيرة إلى هذه الاتفاقيات ضمن برنامج "فكرتك شركتك" الذى أطلقته الوزارة لدعم ريادة الأعمال فى جميع القطاعات.



وذكرت الوزيرة، أن الوزارة ستعمل مع شركاء مصر فى التنمية والقطاع الخاص لدعم رواد الاعمال وتوفير دعم كامل لهم لا يقتصر فقط على التمويل ولكن ايضا التدريب الفنى، مؤكدة أن هذه الاتفاقيتين تعد من النماذج التى تربط بين الاستثمار والتعاون الدولى من خلال المنح والاستثمار، وقدمت الوزيرة، شكرها للصندوق السعودى للتنمية على دعمه المستمر لمصر.



وذكر الدكتور شهاب مرزبان، كبير مستشاري الوزيرة للشئون الاقتصادية، ورئيس مجلس إدارة شركة مصر للاستثمار فى ريادة الأعمال، أن هذا البرنامج ضمن منحة من الصندوق السعودى للتنمية بقيمة 200 مليون دولار، وسيتم تمويل الأعمال الإنشائية والمباني والألات والمعدات والسيارات اللازمة للمشروع إما بنظام التأجير التمويلي المباشر أو البيع مع إعادة التأجير، موضحاً أن هذه الاتفاقيات في إطار مبادرة وزارة الاستثمار والتعاون الدولي لدعم شباب ريادة الأعمال (فكرتك شركتك) بالتعاون مع الصندوق السعودي للتنمية.



وأوضح المهندس حسن العطاس، ممثل عن لجنة منحة المملكة العربية السعودية، أن التمويل الاستثماري سيكون 5% عائد متناقص سنوي بدون عمولات، موضحًا أن هذه الاتفاقيتين تساعد الشباب على تنفيذ مشروعاتهم الابتكارية.



وذكر محمد هانى سيف النصر، رئيس مجلس إدارة شركة إنماء للتأجير التمويلى، أن هذا التوقيع له طبيعة، خاصة لأنه يمثل شريحة هامة فى المجتمع ويلبى احتياجات الشباب، خاصة أنه يأتى عقب منتدى شباب العالم والذى عقد فى شرم الشيخ تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، وتهدف الاتفاقية للتركيز على المشروعات الصغيرة وهي السبيل الأساسى للتنمية وتحقيق أعلى عائد اقتصادى فى أسرع وقت وبأقل تكلفة، مشيرًا إلى أن الاتفاقية تستهدف شريحة من الشباب العاملين فى ريادة الأعمال.



وأكد طارق الفيومى، العضو المنتدب لشركة انماء للتأجير التمويلى، أنه لتحقيق التنمية المستدامة فى المشروعات الصغيرة، يجب توفير التمويل المتوسط الأجل المنخفض التكلفة وهذا لن يتحقق إلا من خلال المنح والبرامج المخصصة لهذه المشروعات، وهو ما جعل شركة إنماء توقع الاتفاق مع لجنة منحة المملكة العربية السعودية لتحقيق هذا الهدف.



وأوضح حازم كامل، رئيس تنفيذى قطاع الاستثمار المباشر فى شركة ان اى كابيتال، أن شركة إنماء للتأجير التمويلى يساهم فيها بنك الاستثمار العربى وشركة ايادى للاستثمار والتنمية، والمؤسسة الاسلامية لتنمية القطاع الخاص، التابعة لبنك الاسلامى للتنمية، مشيرا إلى أن توقيع هذه الاتفاقية فى اطار ما تهدفه له شركة ايادى للاستثمار والتنمية، للاهتمام بالاستثمار فى الشركات الصغيرة وتوفير التمويل اللازم لها.



واعرب وليد حسونة، الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية هيرميس للتمويل، عن سعادته بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولى والصندوق السعودى للتنمية فى استغلال تكنولوجيا المعلومات وتطبيقات المحمول الذكية فى دعم النقل التشاركى وتوفير فرص عمل للشباب ومساندتهم فى تملك السيارات، مما يساهم فى دعم الشباب العاملين من خلال شركات النقل التشاركى مثل أوبر وكريم.



وأعرب أحمد خليل، مدير العمليات بشركة أوبر فى مصر، عن سعادته بتوقيع اتفاقية لتمويل تمليك السيارات فى منظومة النقل التشاركى، مشيرًا إلى أهمية هذه الاتفاقية فى توسيع نطاق المشاركة فى هذه المنظومة عن طريق تسهيل تملك السيارات للشباب، مما يساهم فى خلق المزيد من فرص العمل.



وأكدت داليا سيف النصر، رئيس العلاقات الحكومية بشركة كريم، أهمية هذه الاتفاقية فى دعم منظومة النقل التشاركى، والمساهمة فى دعم الشباب وتمويلهم فى تمليك السيارات فى هذه المنظومة.