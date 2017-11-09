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رياضة
صورة .. شاهد تطور الكرة الرسمية لكأس العالم
الخميس 09 نوفمبر 2017 10:59 م
كأس العالم
أخر الأخبار
كأس العالم
منذ نسخة المكسيك 1970 وصولا لروسيا 2018
على المصرى
كشفت شركة أديداس الألمانية، لتصنيع الأدوات الرياضية، اليوم الخميس، عن الكرة الرسمية لكأس العالم "روسيا 2018"، وأطلقت عليها أسم "Telstar 18"، لتعيد إحياء أول كرة رسمية فى بداية شراكتها مع الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، فى مونديال 1970، والذى أقيم فى المكسيك، وكانت تسمى أديداس "Telstar".
ومن المقرر أن يتم استخدام الكرة لأول مرة خلال المباراة الودية، التي ستجرى بين المنتخب الروسي وضيفه منتخب الأرجنتين، بعد غد السبت في افتتاح ملعب "لوجنيكي" الأوليمبي الجديد بالعاصمة الروسية موسكو، الذي سيستضيف المباراة النهائية للبطولة، التى تقام في الفترة من 14 يونيو القادم، وحتى 15 يوليو المقبل بمشاركة 32 منتخباً.
** الكلاسيكية
وتعتمد الشركة الألمانية، فى تصميماتها للنسخة المقبلة لكأس العالم، على إحياء تصميماتها الكلاسيكية، التى ظهرت بها عدد كبير من المنتخبات، فى أكثر من نسخة لكأس عالم، أبرزها تصميم منتخب ألمانيا، الذى ظهر فى مونديال 1990.
وجاء الكشف عن الكرة الجديدة، خلال حفل أُقيم في روسيا، اليوم الخميس، وتأتي تسمية الكرة من المكانة التي حصلت عليها، بصفتها "نجمة التلفاز"، وهي الأولى من نوعها التي يتم تزيينها بأجزاء سوداء، حيث تم تصميم البنية لتتألق على التلفاز الأبيض والأسود، ومنذ حينها غيرت تصميم كرة القدم إلى الأبد.
تتميز الكرة بهيكل حافظ على أفضل ما في كرة "Brazuca"، الكرة الرسمية لكأس العالم 2014، بينما تم تصميمها بتقنية جديدة، للارتقاء بمستوى أدائها لأقصى درجة ممكنة، وخضعت الكرة لاختبارات مكثفة، للتأكد من ملاءمتها لاحتياجات أفضل اللاعبين في العالم.
وظهر الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي، في الحفل، وعلق لاعب برشلونة الإسبانى، على الكرة، قائلا: "مساء الخير للجميع، الكرة جيدة وأنا أعرفها بالفعل، لقد أتيحت لي الفرصة لتجربتها سابقًا، أحببت الألوان والتصميم".
وعن ارتداء القميص الجديد للمنتخب الأرجنتيني، فى الحفل، تابع: "بالنسبة لي فإنه من الفخر دائمًا ارتداء قميص المنتخب الوطني، وكذلك لجميع اللاعبين"، واختتم حديثه عن حالة منتخب التانجو: "لقد فرحنا جميعًا بالوصول إلى الهدف والتأهل إلى كأس العالم، تأهل الأرجنتين يجب أن يحدث دائمًا ونحن سعداء جدًا بذلك".
وشارك بعض أفضل المنتخبات والأندية بالعالم، في عملية الاختبار، مثل المنتخب الأرجنتيني والكولومبي والمكسيكي، بالإضافة إلى مانشستر يونايتد الإنجليزى، ويوفنتوس الإيطالى، وريال مدريد الإسبانى، وأياكس الهولندى.
وتعد هذه خطوة متطورة عن كرات القدم الرسمية السابقة، حيث يتميز التصميم الجديد بالكامل، بلمسة معدنية وتأثير مطبوع بقوام مميز، مصمم لتوفير أفضل درجات الأداء والمتانة داخل الملعب، وعلى الشوارع، وكانت الاستدامة جزءا أساسيا من عملية تصميم وتصنيع كرة "Telstar 18"، مع عناصر تتضمن مواد مُعاد تدويرها، خلال عملية التصنيع والتوضيب.
تتميز الكرة بشريحة "NFC" داخلية - تُستخدم للمرة الأولى في كرة رسمية - ما يجعلها الكرة الأكثر ابتكارا، في تاريخ كأس العالم، وتمكن هذه الشريحة مستخدميها من التفاعل مع الكرة، باستخدام هاتف ذكي، فعند بدء التفاعل، تقوم كل كرة بتوليد معرف خاص بها، يوفر بيانات ومعلومات حصرية للمستخدم.
وقال "رولاند روملر"، مدير أجهزة كرة القدم: "تعتبر كرة Telstar الأصلية، إحدى أكثر كرات القدم شهرةً على الإطلاق، والتي قامت بتغيير تصميم كرة القدم إلى الأبد".
وأضاف: "لذلك فإن تطوير كرة Telstar 18، مع الوفاء للطراز الأصلي، كان تحديا مثيرا بالنسبة لنا، ارتقت البنية الجديدة مع شريحة NFC بالتصميم والابتكار، في عالم كرة القدم، إلى مستوى جديد، وتوفر للمستخدمين واللاعبين تجربة جديدة بالكامل".
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