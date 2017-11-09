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استثمار
راشد يلتقي ممثلي TUI العالمية لتعزيز الحركة السياحية
الخميس 09 نوفمبر 2017 10:55 م
محمد يحيى راشد، وزير السياحة - صورة أرشيفية
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محمد يحيى راشد، وزير السياحة - صورة أرشيفية
استعرض وزير السياحة يحيى راشد ملامح استراتيجية وزارة السياحة وخطط تحركها الراهنة.
جاء ذلك بحسب بيان عقب لقاء الوزير مع ممثلي مجموعة TUI العالمية، ضمن فعاليات المشاركة المصرية في بورصة لندن السياحية.
وتعتمد خطة وزارة السياحة على توفير الإطار العام الحاضن للسياحة والارتقاء بجودة المنتج وتنويع المقاصد والأنشطة وتشجيع حركة الطيران من كافة الدول التقليدية وكذلك الأسواق الجديدة مع تحديث البنية التحتية والمنظومة التكنولوجية الداعمة للحركة السياحية.
وأوضح الوزير أن خطط التحرك خلال الأشهر الماضية أثمرت عن استعادة ملموسة للحركة السياحية من الأسواق التقليدية وكذلك ولدت حركة متنامية من مجموعة من الأسواق الجديدة.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة تنتهج سياسة تنويع المنتجات السياحية وأهمية هذا التنويع في الوفاء بمتطلبات الشرائح المختلفة، مؤكدا أهمية الارتقاء بالصورة الذهنية للمقصد السياحى المصرى بما ينعكس إيجابيا على الجهود الترويجية.
وتطرق اللقاء إلى منتج مسار رحلة العائلة المقدسة، وأشار الوزير إلى جهود التعاون مع الفاتيكان والتى أسفرت عن نتائج ممتازة توجها قيام قداسة البابا فرانسيس بابا الفاتيكان بدعم مسار رحلة العائلة المقدسة واعتماده كمسار للحج المسيحى بما يشكل دعما كبيرا في تسويق هذا المنتج والذي تمتلك مصر فيه كنوز أثرية وثقافية ودينية فريدة لا تضارعها فيه أي دولة أخرى.
وتابع راشد أن خطط التسويق يبدأ تفعيلها وتطويرها اعتبارا من يناير القادم انطلاقا من هذه القاعدة الجديدة.
ومن جانبهم أثنى ممثلو تيوى على جهود الوزارة وخطط تحركها خلال الفترة الماضية والتي كان لها مردودها فى استعادة حركة السياحة من الأسواق الرئيسية وخاصة الأسواق التي تعمل بها شركة tui العالمية.
كما أكد مسئولو الشركة تقتهم الكاملة في مصر كمقصد مفضل ليس فقط للسائحين ولكن ايضا لتطوير استثمارات الشركة في المجال السياحى والفندقى.
فى الإطار ذاته، أعلنت الشركة عن مجموعة من الاستثمارات الفندقية والخدمية الجديدة في كل من مرسى علم والغردقة بالإضافة إلى شرم الشيخ يتم افتتاح بعضها خلال العام القادم الامر الذى يؤكد على ثقة المستثمرين الدوليين في الاستقرار السياسى والمزايا الاقتصادية المتحققة للاستثمار السياحى في مصر.
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