EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
سيـــاســة
وزيرة الهجرة تلتقي شابا مصريا يعمل مستشارا بالحكومة الصينية
الخميس 09 نوفمبر 2017 10:30 م
سامح الشحات مستشار الحكومة الصينية للاستثمارات الخارجية
أخر الأخبار
سامح الشحات مستشار الحكومة الصينية للاستثمارات الخارجية
ولاء البري
التقت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج اليوم الخميس بمستشار الحكومة الصينية للاستثمارات الخارجية في مجال التعامل مع مخاطر الاستثمارات، ومدير شركة (شينى هاي) بالصين، الشاب المصري سامح الشحات ، لبحث الإستفادة من خبراته وتجربته في التعامل مع الحكومية الصينية، وفق بيان
من جانبها أكدت السفيرة نبيلة مكرم على أهمية التواصل مع كافة الخبراء من المصريين بالخارج في كافة المجالات ووضع رؤية للاستفادة من هذه الخبرات العميقة في إطار استراتيجية مصر 2030، وأضافت مكرم أن الدولة المصرية حريصة على مد جسور الثقة مع مواطنيها في الخارج وجعلهم شركاء حقيقيون في التنمية.
من جانبه أعرب الشحات عن بالغ شكره للسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة على مجهوداتها للاستعانة بالخبراء المصريين بالخارج وحرصها الدائم على مشاركتهم في مختلف الفعاليات الوطنية التي تهدف للارتقاء بهذا البلد في محاولة للاستفادة من خبرات هؤلاء العلماء ودمجها في تنمية مصر المستدامة 2030.
وأوضح أن مصر والعالم بحاجة لأفكار جديدة ومتطورة لإحداث تنمية حقيقة في مختلف المجالات، مؤكدا أن كل العلماء والخبراء المصريين على أتم الاستعداد لنقل هذه الخبرات والتعاون على مشروعات مختلفة بشأنها مساعدة مصر على تحقيق التنمية المرجوة.
كما أوضح أطر التعاون والاستفادة التي يستطيع من خلالها توطيد العلاقات التجارية بين مصر والصين، وأكد على ضرورة التواصل المستمر من المجتمع المصري مع جميع مستويات المجتمع الصيني، بالإضافة لوضع خطة واستراتيجية لتحسين صورة مصر تجاه العالم وتشمل تحسين نوعية الاستثمار.
وأشار الشحات لتعاونه مع الحكومة الصينية والحزب الشيوعي هناك من خلال تقديم استشارات للحزب في كيفية تحسين الصورة العامة الصين بالخارج من الناحية الإعلامية.
وأضاف أنه استطاع تحقيق نجاحات كبيرة في السوق الصينية من خلال شركته حتى أصبحت الشركة الأجنبية الوحيدة التي حصلت على موافقة من الحزب الشيوعي لتدريس مشروعها داخل الحزب في سابقة هي الأولى من نوعها، عن طريق عرض دراسة شاملة للشركة مع قيادات الصين السياسيين والاقتصاديين وآخذي القرار الصيني.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا