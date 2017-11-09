انتعاش جميع البورصات العربية بقيادة الكويت ودبى

صعود البورصات

خالد بدر الدين



صعدت مؤشرات جميع البورصات العربية فى منطقة الشرق الأوسط فى ختام تعاملات اليوم الخميس بقيادة الكويت ودبى بعد أسبوع مضطرب شهد هبوط معظمها بسبب المخاوف من حملة على الفساد تقوم بها حكومة السعودية وقد تؤدي إلى تقليص تدفقات الأموال السعودية في المنطقة.





وذكرت وكالة رويترز إن مديرى صناديق أكدوا إن مواطنين سعوديين أثرياء يقومون ببيع الأسهم لجمع أموال وفي بعض الحالات نقل الأموال إلى خارج المملكة خشية أن يشملهم التحقيق المتعلق بالفساد بعد اعتقال العديد من الأمراء والوزراء ورجال الأعمال .



وانتعشت معظم أسواق الأسهم الخليجية بعد أن هبطت هذا الأسبوع بفعل مخاوف من أن التحقيق سيدفع السعوديين الأثرياء إلى سحب أموالهم من الأسهم المحلية وأسواق العقارات.



كما ذكر فيجاي فاليشا كبير محللي السوق لدى شركة العصر للوساطة المالية بدولة الإمارات العربية والذى ير ى ن أسعار النفط هي السبب الرئيسي وراء التعافي حيث يقترب سعر النفط من 65 دولارا للبرميل وربما يصل إلى 70 دولارا وهو أمر جيد للمنطقة بأكملها.



وانتعش مؤشر تداول أسهم جميع الشركات السعودية قليلا مع ارتفاعه بحوالى 0.3 % ليصل إلى 6954 نقطة رغم هبوطه أثناء جلسة التعاملات و لكن صناديق مرتبطة بالحكومة أقبلت على شراء الأسهم بهدف تفادي حدوث ذعر بين المستثمرين مما ساعد البورصة على أن تغلق مرتفعة.



وتجاوزت الأسهم الرابحة الأسهم الخاسرة بواقع 131 مقابل 42 شركة مع ارتفاع سعر سهم شركة دار الأركان للتطوير العقاري بالحد الأقصى اليومي البالغ 10 % في أقوى تداول له منذ يوليو.



وجاء ذلك بعد أن قفزت أرباح الشركة بحوالى الضعف في الربع الثاني من العام الجارى.



ووفق رويترز يبدو تأثير الحملة على الفساد أنه بدأ يتضاءل حيث استعادت أسهم الشركات المرتبطة بشخصيات محتجزة قيد التحقيق بعض القوة ومنها سهم مجموعة الطيار للسفر ومؤسسها ناصر بن عقيل الطيار من بين المحتجزين زاد سعر سهمها بحوالى 2.7 % بعد أن هوى 22 % في الجلسات الثلاث السابقة.



وزاد سعر سهم شركة البحر الأحمر العالمية التى يرأس مجلس إدارتها عمرو الدباغ المحتجز أيضا بحوالى 0.6 % وصعد سعر سهم شركة المملكة القابضة ذراع الاستثمار للأمير الوليد بن طلال وهو من بين المحتجزين بأكثر من 1.2 % .



وتقدم مؤشر بورصة الكويت بأكثر من 1.3 % ليزداد 6258 نقطة ومؤشر سوق مال دبي العام بحوالى 1 % ليصعد إلى 3450 نقطة مع انتعاش أسهم شركات التطوير العقاري بعدما هبطت في وقت سابق من الأسبوع وصعد سعر سهم شركة إعمار العقارية 1.3 % بينما قفز سعر سهم شركة داماك العقارية 5 % .



و كسب المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية بحوالى 1 % ليتجاوز 14350 نقطة وقفز سعر سهم شركة القلعة القابضة للاستثمار 7.3 % في أكبر حجم لتداوله منذ إدراجه في عام 2009 بعد أن أعلنت الشركة إنها باعت كامل حصتها في شركة دايس للملابس الجاهزة مقابل حوالي 300 مليون جنيه مصري (17 مليون دولار ).



وارتفع مؤشر بورصة مسقط بأكثر من 0.5 % ليسجل 5055 نقطة وكذلك مؤشر بورصة الدوحة بحوالى 0.4 % ليزداد إلى 7886 نقطة.



وكسب مؤشرا سوق مال أبوظبي العام وبورصة البحرين بنسبة طفيفة بلغت 0.2 % للأولى و 0.1 % للثانية ليستقرا عند 4376 نقطة و 1268 نقطة عل الترتيب.





