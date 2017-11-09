الراعي : رد إيجابي من السعودية على طلب الاجتماع بالحريري

رويترز

قال بشارة الراعي، المتحدث باسم بطريرك المارون في لبنان، إن البطريرك سيزور السعودية، الأسبوع المقبل، وإنه تلقَّى ردًّا إيجابيًّا من مسئولين سعوديين بشأن احتمال الاجتماع مع سعد الحريري الذي استقال من منصب رئيس الحكومة اللبنانية.