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سيـــاســة
الراعي : رد إيجابي من السعودية على طلب الاجتماع بالحريري
الخميس 09 نوفمبر 2017 08:17 م
بشارة الراعي، المتحدث باسم بطريرك المارون في لبنان
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بشارة الراعي، المتحدث باسم بطريرك المارون في لبنان
رويترز
قال بشارة الراعي، المتحدث باسم بطريرك المارون في لبنان، إن البطريرك سيزور السعودية، الأسبوع المقبل، وإنه تلقَّى ردًّا إيجابيًّا من مسئولين سعوديين بشأن احتمال الاجتماع مع سعد الحريري الذي استقال من منصب رئيس الحكومة اللبنانية.
وأكد المتحدث وليد غياض أن البطريرك سينقل إلى المملكة رسالةً مفادها أن لبنان لن يتحمل أي صراع.
وأضاف أن اجتماعًا سيُعقد ”من حيث المبدأ“ بين الراعي والحريري.
السعودية
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