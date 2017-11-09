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اقتصاد وأسواق
النقد الدولى يصدر تقريرًا عن القارة الأوروبية.. قريبًا
الخميس 09 نوفمبر 2017 07:19 م
صندوق النقد الدولي
أخر الأخبار
صندوق النقد الدولي
سمر السيد
قال ويليام موراى، نائب المتحدث باسم قسم الاتصالات بصندوق النقد الدولى، إن الصندوق سيصدر تقريرًا عن الأوضاع الاقتصادية بالقارة الأوروبية خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن التقرير يتناول أغلب الدول الأوروبية، وخاصة بمنطقة شرق أوروبا. وأضاف أن هناك بعثة منه ستزور اليونان، نهاية نوفمبر الحالى.
يُشار إلى أن صندوق النقد الدولى وافق، نهاية يوليو الماضى، فى تسوية غير اعتيادية، على منح اليونان قرضًا بقيمة 1.8 مليار يورو دون الإفراج الفورى عن المبلغ حتى توافق منطقة اليورو على خطة لتخفيف الديون.
وأضاف، ردًّا على سؤال لـ"المال" فى مؤتمر صحفى عبر الإنترنت مع عدد محدود من الصحفيين، أن البعثة التى تزور القاهرة لإجراء المراجعة الدورية الثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادى، ما زالت موجودة، لذا لا يمكن التعليق على نتائج مباحثاتها مع الحكومة حاليًّا، ومن المقرر صدور بيان لاحق لشرح تفاصيل الزيارة.
صندوق النقد
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