النقد الدولى يصدر تقريرًا عن القارة الأوروبية.. قريبًا

سمر السيد









قال ويليام موراى، نائب المتحدث باسم قسم الاتصالات بصندوق النقد الدولى، إن الصندوق سيصدر تقريرًا عن الأوضاع الاقتصادية بالقارة الأوروبية خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن التقرير يتناول أغلب الدول الأوروبية، وخاصة بمنطقة شرق أوروبا. وأضاف أن هناك بعثة منه ستزور اليونان، نهاية نوفمبر الحالى.





يُشار إلى أن صندوق النقد الدولى وافق، نهاية يوليو الماضى، فى تسوية غير اعتيادية، على منح اليونان قرضًا بقيمة 1.8 مليار يورو دون الإفراج الفورى عن المبلغ حتى توافق منطقة اليورو على خطة لتخفيف الديون.



