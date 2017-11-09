ضبط وثائق تموين وشهر عقارى مزورة بجمرك دمياط

مها أبو ودن







تمكنت الإدارة العامة لجمارك الصادر بدمياط برئاسة أوسام العشماوي مديرعام جمارك الصادر بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركى بالمنطقة الشرقية برئاسة حلمى أبو الحسن، من ضبط كمية من الدفاتر المختومة على بياض بخاتم وزارة التموين والشهر العقارى.





وتمت عملية الضبط إثناء إنهاء الإجراءات الجمركية والكشف عن مشمول البيان الجمركى صادر نهائى رقم 15363 لسنة 2017 باسم شركة أ . ل . ا والصنف طبقًا للمستندات عبارة عن حاوية 40 قدمًا رقم UACU5333819 مصدرة إلي الإمارات بها 501 لفة خراطيم بلاستيك لزوم الرى 8 بوزن 9.256 طن.

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وبالمعاينة الفعلية تبين وجود كرتونة بها أوراق ومستندات ودفاتر مختلفة والدفتر الأول عبارة عن دفتر محاضر جمعية عامة عادية وغير عادية مثبت بالصفحة الأولى محضر توثيق بالشهر العقارى للتأشير على السجلات التجارية وختم بخاتم شعار الجمهورية منطوقه وزارة العدل مصلحه الشهر العقاري والتوثيق منطقه شمال القاهرة فرع توثيق الإستثمار كود رقم 4523 باسم الموثقة ويوجد بالدفتر 15 ورقة مختومة على بياض بنفس الخاتم السابق والباقى معتمد بخاتم مستطيل بيضاوى باسم الموثقة لصالح إحدى الشركات





والدفتر الثانى دفتر سجل حصص بنفس المواصفات السابقة وباقى الدفتر معتمد بخاتم مستطيل بيضاوى بإسم الموثقة





والدفتر الثالث مثبت بصدر الدفتر مستند مرقوم عليه نموذج ف . د .13 مسلسل 48541 مختوم بخاتم شعار الجمهورية وزارة التموين والتجارة الداخلية وخاتم بيضاوى الشكل وزارة التموين والتجارة الداخلية مصلحة التسجيل التجارى مكتب الاستثمارات، وباقى الدفتر بالكامل معتمد بنفس الخاتم.





والدفتر الرابع بنفس مواصفات الدفتر الثالث ومثبت بصدر الدفتر مستند مرقوم عليه نموذج ف. د .13 مسلسل 48541 مختوم بخاتم شعار الجمهورية وزارة التموين والتجارة الداخلية وخاتم بيضاوى الشكل.



