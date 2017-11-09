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اقتصاد وأسواق
توريد قمح بقيمة 24 مليون جنيه لمطاحن جنوب القاهرة
الخميس 09 نوفمبر 2017 06:43 م
مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة - SCFM
أخر الأخبار
مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة - SCFM
شريف عمر
علمت "المال" أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية أصدرت توجيهات لشركة مطاحن وسط وغرب الدلتا لتحويل مبلغ 24 مليون جنيه لتأمين شراء قمح لصالح شقيقتها شركة مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة بمعدل 2000 طن من القمح يوميًّا.
وكشفت القوائم المالية لمطاحن وسط وغرب الدلتا- التى اطلعت "المال" على نسخة منها– أن الاتفاق تم بنهايات أغسطس الماضى، وتم الاتفاق على سداد مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة لأقساط شهرية بواقع 500 ألف جنيه لمدة 4 سنوات لصالح مطاحن وسط الدلتا دون فرض أي عوائد مالية.
ونوهت الشركة بأن سداد مبلغ 24 مليون جنيه تم عبر خصم مستحقات لشركة وسط وغرب الدلتا لدى الهيئة العامة للسلع التموينية.
وتعتبر شركتا مطاحن وسط وغرب الدلتا، ومطاحن جنوب القاهرة والجيزة من الشركات الحكومية التى تتبع الشركة القابضة للصناعات الغذائية.
وخلال الربع الأول من العام المالى الحالى سجلت مطاحن وسط وغرب الدلتا ارتفاعًا فى الأرباح بنسبة 0.6% لتحقق 27 مليون جنيه ربحًا، مقابل 17.1 مليون جنيه فى الربع المماثل من العام المالى السابق.
بينما تراجعت إيرادات مطاحن وسط وغرب الدلتا خلال الربع الأول إلى 584.3 مليون جنيه، مقابل أرباح بلغت 998.5 مليون جنيه بالربع المقارن.
فى حين أظهرت المؤشرات المالية لشركة مطاحن جنوب القاهرة والجيزة، خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، ارتفاع أرباحها بنسبة 12.9% لتحقق ربحًا بـ6.8 مليون جنيه، مقابل 6.1 مليون جنيه بفى الفترة المقارنة من العام المالي السابق.
مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة
مطاحن وسط وغرب الدلتا
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