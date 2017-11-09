مباشر : التضخم يغادر المنطقة الثلاثينية.. الشهر المقبل

منى عبد الباري









توقّع مركز أبحاث مباشر إنترناشيونال العالمية مغادرة معدلات التضخم المنطقة الثلاثينية في الربع الأخير من العام الحالي، مدعومًا بتلاشي أثر سنة الأساس (نوفمبر 2016)، والتي شهدت قرار التعويم الذي دفع بالتضخم لنسب فلكية.





جاءت توقعات "مباشر" عقب تراجع معدلات التضخم في أكتوبر الماضي إلى مستويات 31.8%، مقارنة بـ32.9% في سبتمبر، بحسب النشرة الشهرية لمعدلات التضخم الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.





وتوقّع "مباشر"، في ورقة بحثية حديثة تلقّت "المال" نسخة منها، أن تسجل نسب التضخم 24.8% و20.8% خلال شهري نوفمبر وديسمبر على التوالي، على أن يبلغ متوسط الربع الأخير (أكتوبر– ديسمبر 2017) 25.5%.





وارتفعت مساهمة بند الأغذية والمشروبات بنسبة 40.1%، مساهمة بـ21.08% من 31.8% إجمالي معدل التضخم السنوي، بينما احتفظت مجموعات الاستهلاك الأخرى بنمط معدلات الزيادة المعتاد، فيما عدا بندي الاتصالات السلكية واللا سلكية والتعليم.





وسجل بند الاتصالات بأنواعها زيادة سنوية قدرها 11% مقارنةً بأكتوبر 2016، مساهمًا في معدل التضخم بحوالي 0.14%، مقابل متوسط 0.02% خلال العام، بسبب ارتفاع تكلفة خدمات الهاتف والفاكس، نتيجة قرارات تحريك قيمة كروت الشحن الذي تم تنفيذها مؤخرًا.





فيما سجل بند التعليم زيادة سنوية قدرها 19.8%، مقارنة بأكتوبر 2016، ما رفع نصيبه من إجمالي التضخم من 0.54% إلى 0.85%، بسبب زيادة أسعار مجموعات التعليم قبل الابتدائي والابتدائي والثانوي العام والعالي، بمتوسط 19.7%.



