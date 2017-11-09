تيار المستقبل يطالب سعد الحريري بالعودة إلى لبنان

سعد الحريرى 2



رويترز:



قال تيار المستقبل، وهو الحزب السياسي الذي يقوده رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، اليوم، إن عليه أن يعود إلى بيروت للحفاظ على نظام الحكومة في لبنان.



واستقال الحريري من السعودية في مطلع الأسبوع، ولا يزال هناك.



وقال التيار إن عودة الحريري ضرورية لاستعادة الاعتبار والاحترام للتوازن الداخلي والخارجي للبنان، في إطار الاحترام الكامل للشرعية اللبنانية.

