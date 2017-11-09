البورصة تتجاهل التوترات وتسجل 7 مليارات أرباحًا

منى عبد الباري









وافقت البورصة المصرية توقعات المحللين، مطلع الأسبوع، واخترقت قمة جديدة بختام تداولات نهاية الأسبوع، اليوم، وسط وقيم تداولات تجاوزت الملياري جنيه، وأرباح رأسمالية تجاوزت 7 مليارات جنيه، بدعم مشتريات عربية وأجنبية، في أسبوع كان يتوقع أن يختتم بنهاية درامية في ضوء التراجعات التي شهدتها أسواق المنطقة، ومن بينها مصر، مطلع الأسبوع، عقب إعلان السعودية احتجاز مسئولين ورجال أعمال سعوديين يسيطرون على شريحة كبيرة من الاستثمارات داخل المملكة وخارجها.





وفيما توقع محللون، مطلع الأسبوع الحالي، تسجيل السوق مستويات تتراوح بين 14550 و14600 نقطة، أنهى المؤشر الرئيسي "EGX30" تعاملات اليوم عند مستويات 14359 نقطة، رابحًا نحو 1%، كما ارتفع نظيره الدولاري بنسبة مماثلة ليغلق عند 2759 نقطة، وامتدت الارتفاعات لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة والذي صعد بنسبة 1.09% مغلقًا عند مستوى 785.6 نقطة، كما صعد مؤشر "EGX100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.99% مغلقًا عند مستوى 1773.55 نقطة.





واتجهت تعاملات العرب والأجانب نحو الشراء بقوة بصافي 263.65 مليون جنيه، و138.3 مليون جنيه على الترتيب، بينما اتجهت تعاملات المصريين للبيع بصافي 401.9 مليون جنيه، فيما استحوذ المستثمرون المحليون على ما نسبته 77.9% من التعاملات، بينما كان نصيب العرب 10.73%، والأجانب 11.37%.





وأغلق رأس المال، اليوم، عند مستويات 788.51 مليار جنيه، رابحًا أكثر من 7 مليارات جنيه، كما سجلت التداولات على الأسهم 2.091 مليار جنيه، من خلال 35.29 ألف عملية منفذة، على أسهم 189 شركة.





وكانت توقعات المحللين تستند على ترجيحات بتحركات إيجابية لقطاع العقارات، بدعم من أسهم مصر الجديدة، وطلعت مصطفى، والسادس من أكتوبر للتنمية، ومدينة نصر للإسكان.





ورغم تحركات سهم طلعت مصطفى السلبية، مطلع الأسبوع الحالي، بضغط من أنباء القبض على الوليد بن طلال الملياردير السعودي، والذي يدخل في شراكة مع المجموعة، أغلق السهم على ارتفاع، اليوم، مستردًّا جزءًا من خسائره السابقة عند 9.42 جنيه، مقارنة بمستويات 9 جنيهات، أمس الأول.





وصعد سهم البنك التجاري الدولي المسيطر على نحو ثلثي الوزن النسبي للمؤشر الثلاثيني بنسبة 1.98% ليغلق عند مستوى 77.9 جنيه.



