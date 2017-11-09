300 مليون جنيه حصيلة تخارج القلعة من دايس

شريف عمر









قالت شركة القلعة للاستشارات والاستثمارات إنها قامت ببيع حصتها غير المباشرة، والتى تبلغ 27% من رأسمال شركة دايس للملابس الجاهزة بقيمة تقارب 300 مليون جنيه.





وكانت إدارة البورصة قد أعلنت، اليوم، عن تنفيـذ طرحين عام وخاص على أسهم شركة دايس للملابس الجاهزة لعدد 33.46 مليون سهم تمثل 62.35% من رأسمالها المصدر، موزعة بين 4.9 مليون سهم بالطرح العام، و28.089 مليون سهم بالطرح الخاص.





وأوضحت البورصة أنه تم تنفيذ الصفقة بسعر 22.60 جنيه للسهم، وبقيمة إجمالية 746.849 مليون جنيه، وسيتم بدء التداول على السهم بجلسة الثلاثاء المقبل 14 نوفمبر.





يُذكر أن الشركة الوطنية للمنسوجات– المساهم الرئيسي والمالك لـ56% من "دايس"– قررت التخارج من الأخيرة وبيع كامل حصتها عبر طرحها بالبورصة، بجانب تخارج عدد من المساهمين الآخرين، ليصل إجمالي الحصة المطروحة إلى 62.35% من عدد أسهم "دايس.





وتمتلك "دايس" حصص الأغلبية في 9 شركات تابعة، تتمثل في كل من: الإسكندرية للملابس الجاهزة، مصنع الإسكندرية للملابس الجاهزة، وسويتر للملابس الجاهزة، والصباغون المتحدون، وماستر لاين للصناعات النسيجية، والمصرية للتريكو، وتكستايل برنت بلس للطباعة، وآرت للتجارة والتوكيلات، إلى جانب المصرية لتصنيع وتجارة الملابس.



