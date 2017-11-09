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سيـــاســة
اعتراضات الأعلى للنقابات المستقلة على مشروع القانون الجديد
الخميس 09 نوفمبر 2017 05:23 م
المجلس الأعلى للنقابات المستقلة
أخر الأخبار
المجلس الأعلى للنقابات المستقلة
إيمان عوف
بدعوى من وزارة القوى العاملة توجه، اليوم، عدد من ممثلي المجلس الأعلى للنقابات المستقلة إلى الوزارة، إيمانًا من المجلس بضرورة الحوار وأهمية التفاوض، وذلك كما تقول مبادئ العمل النقابي، وحتى لا تترك فرصة ولا جهة مسئولة عما يحدث من عبث في محاولات تمرير قانون التنظيمات النقابية- ذهب وفد المجلس الأعلى محملًا بملاحظاته على مسوَّدة القانون، وكذلك موقفه من الدور المشبوه من الاتحاد الحكومي بدعم من الوزارة نفسها! مؤكدًا تصميمه على الحق في الحرية النقابية، وعلى استمراره في الدفاع عن ذلك الحق مهما كانت النتائج.
وأكدت النقابات الممثلة للمجلس تمسكها بمواد الدستور، ومبادئ الاتفاقيات الدولية، وأنها لن تترك وسيلة ولا آلية للدفاع عن هذا الحق؛ حتى لا تهدر الطبقة العاملة مكتسبها الذي ناضلت من أجله لعقود طويلة، كما أننا سنوافيكم بما جرى باللقاء، حتى يكون الرأي العام على علم بكل ما يجرى، كحق أصيل لأعضاء الجمعيات العمومية للنقابات المشكّلة للمجلس الأعلى للنقابات المستقلة، وكل المتضامنين والمؤمنين بحق الطبقة العاملة في الحرية النقابية.
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