اعتراضات الأعلى للنقابات المستقلة على مشروع القانون الجديد

بدعوى من وزارة القوى العاملة توجه، اليوم، عدد من ممثلي المجلس الأعلى للنقابات المستقلة إلى الوزارة، إيمانًا من المجلس بضرورة الحوار وأهمية التفاوض، وذلك كما تقول مبادئ العمل النقابي، وحتى لا تترك فرصة ولا جهة مسئولة عما يحدث من عبث في محاولات تمرير قانون التنظيمات النقابية- ذهب وفد المجلس الأعلى محملًا بملاحظاته على مسوَّدة القانون، وكذلك موقفه من الدور المشبوه من الاتحاد الحكومي بدعم من الوزارة نفسها! مؤكدًا تصميمه على الحق في الحرية النقابية، وعلى استمراره في الدفاع عن ذلك الحق مهما كانت النتائج.



