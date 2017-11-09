السعودية تطلب من رعاياها مغادرة لبنان

رويترز

نقلت وكالة الأنباء السعودية عن مصدر مسئول بوزارة الخارجية السعودية قوله إن المملكة طلبت من رعاياها بلبنان مغادرة البلاد في أقرب وقت ممكن.

ونسبت الوكالة إلى المصدر قوله: ”بالنظر إلى الأوضاع في الجمهورية اللبنانية فإن المملكة تطلب من رعاياها الزائرين والمقيمين في لبنان مغادرتها في أقرب فرصة ممكنة، كما تنصح المواطنين بعدم السفر إلى لبنان من أي وجهة دولية“.