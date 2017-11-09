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اقتصاد وأسواق
13 مليون جنيه حصيلة مزاد مصادرات الجمارك من السيارات أمس
الخميس 09 نوفمبر 2017 04:52 م
مصلحة الجمارك
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مصلحة الجمارك
مها أبو ودن
بلغت حصيلة البيع النهائى للسيارات بالمزاد الذى أقامته مصلحة الجمارك، أمس، على مصادراتها من السيارات، نحو 13 مليونًا و190 ألف جنيه.
وتفصيليًّا أقامت، أمس الأربعاء، مصلحة الجمارك جلسة المزاد العلنى الخاص بسيارات جمارك القاهرة بصالة النادى المصرى القاهرى، لبيع 89 سيارة واردة من الخارج من مصادرات مصلحة الجمارك من السيارات المستوردة ماركات وموديلات متنوعة ومختلفة مستعملة والمخزّنة بساحة جمارك السيارت بمطار القاهرة الدولى.
وخلال جلسة المزاد تم الآتى:
1- تم إجراء المزاد على 89 "لوط".
2- تم بيع 49 "لوط" بيعًا نهائيًّا.
3- تم مصادرة 1 لوط لعدم سداد من رسا عليهم المزاد مبلغ 30% من ثمن البيع طبقًا لشروط المزاد لعدم دفع باقى نسبة 30%.
3- تم سحب 3 "لوط" من المزاد.
4- لم يبع 6 سيارات برسم إعادة التصدير.
5- لم يبع عدد 7 سيارات مما لا يرخص.
6- لم يوجد أى عطاءات لعدد 21 سيارة.
7- بلغ عدد السيارات المشطوبة 2 سيارة.
مصلحة الجمارك
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