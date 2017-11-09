شعاع للسمسرة تعود للعمل بالبورصة من جديد

شريف عمر













أعلنت، اليوم، لجنة العضوية فى البورصة المصرية الموافقة على إعادة استفادة شركة شعاع لتداول الأوراق المالية من نظم التداول، والمعمول بها فى البورصة، اعتبارًا من جلسة الأحد المقبل 12 نوفمبر.





وأوضحت البورصة، فى بيان منشور على شاشة التداول، أن اللجنة وافقت على توفيق أوضاع "شعاع"، وفقا لقواعد العضوية بالبورصة المصرية، مع تغيير عنوان المقر الرئيسي لمنطقة المهندسين، وتغيير الأسهم إلى (SHUAA SECURITIES).





وفى فبراير الماضى انفردت "المال" بالكشف عن سعى "شعاع لتداول الأوراق المالية" لإعادة هيكلة الأصول، تمهيدًا لبدء العمل من جديد، فى ظل تحسن معدلات التداول بسوق الأوراق المالية المصرية، بعد صدور قرار تحرير سعر الصرف، ويبلغ رأسمالها 27 مليون جنيه.





كانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد وافقت، فى سبتمبر 2012، على الإيقاف المؤقت لـ"شعاع"، بناءً على الطلب المقدم من إدارة الشركة، ومنذ ذلك الحين تواظب إدارة الشركة على تجديد الإيقاف المؤقت كل عام.



