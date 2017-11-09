جمارك أسوان تضبط طائرة تجسس للمرة الثانية خلال أسبوع

طائرة تجسس

مها أبوودن:



تمكنت جمارك الركاب بمطار أسوان، من ضبط طائرة تنصت وتجسس، بين طيات الملابس بحقيبة أحد الركاب الصينين، أثناء إنهاء الإجراءات لرحلة خطوط إير ليجر، القادمة من بكين.



تبين أن الطائرة مزودة بكاميرا دقيقة عالية الجودة، وملحق بها جهاز تحكم من عن بُعد، ومزودة بكارت ذاكرة.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وحجز الطائرة المضبوطة، والعرض علي الجهات الأمنية المختصة.

