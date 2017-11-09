EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
سيـــاســة
مؤتمر الأمم المتحدة ببيروت يعتمد توصيات النائب عبد الحميد كمال
الخميس 09 نوفمبر 2017 02:16 م
مؤتمر الأمم المتحدة ببيروت يعتمد توصيات النائب عبد الحميد كمال
أخر الأخبار
مؤتمر الأمم المتحدة ببيروت يعتمد توصيات النائب عبد الحميد كمال
ياسمين فواز
قدم النائب عبد الحميد كمال بمؤتمر الأمم المتحدة عن التنمية المستدامة بالمنطقة العربية، عددا من التوصيات وتمت الموافقة عليها خلال الجلسة الاولي أمس الاربعاء للمؤتمر الذي عقد بمقر "الأسكوا" - لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا – في العاصمة اللبنانية بيروت.
حيث تقدم النائب عبد الحميد كمال باعتباره ممثل البرلمان المصري توصية بضرورة تقديم ورقة عمل للنواب لمواجهة الفساد فى بلادهم تتضمن أهم التشريعات والتطبيقات والأدوات الرقابية وذلك فى اطار نقل الخبرات التى تمكن الاستفادة منها.
وذلك فى مكافحة الفساد الذي يؤثر بشكل خطير على التنمية ويهدر الخدمات على المواطنين لصالح اللصوص والمرتشين والفاسدين.
كما طالب " كمال " بتوصية أخرى بأهمية عقد ندوة حول تأثير التشريعات والاتفاقيات الدولية.. على التشريعات المحلية مما يؤثر بالسلب منها " شروط المعونه الأمريكية.. اتفاقيات التجارة الدولية، شروط اتفاقيات صندوق النقد والبنك الدولي، وغيرها من المؤسسات الدولية وشروطها التى لا تحقق العدالة".
وهذا يؤثر على التشريعات المحلية والتنمية المستدامة فى بلادنا وقد تمت الموافقة على التوصيات التى قدمها النائب عبد الحميد كمال.
يذكر أن المؤتمر يقام حول تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 في المنطقة العربية مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والبنك الإسلامي للتنمية ويستمر لمدة 3 أيام.
حيث يتطلّب تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 اتباع نهجٍ متكاملٍ للتصدي للتحديات الإنمائية والاعتماد على المشاركة القوية لمجموعة موسعة من الجهات الفاعلة، بما في ذلك البرلمانيّون، لفهم التقدم التنموي المحرز على المستوى الوطني، وتكييفه، ورصده، ومتابعته.
يهدف هذا المؤتمر إلى رفع الوعي في المنطقة العربية بأهمية توظيف الأدوار التي يضطلع بها أعضاء المجلس البرلماني في تنفيذ خطة التنمية 2030، فضلاً عن الطرق المختلفة التي يمكن لهذه الأدوار أن تخدم عملية التنفيذ والمتابعة والاستعراض على الصعيد الوطني.
وسيركّز المؤتمر على إدماج خطة التنمية 2030 في وظائف أعضاء البرلمانات بما فيها التمثيل، وسن القوانين، والرقابة، كما ستتناول الإطار الأوسع للخطة، أي ليس فقط أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر، بل أيضاً الديباجة، ومجموعة الوثائق التحضيرية العالميّة والإقليمية التي يسّرت إعداد خطة التنمية. وستتناول النقاشات احتياجات بناء القدرات في العمل البرلماني في إطار تنفيذ خطة 2030 تمهيداً لمزيد من أنشطة التدريب وبناء القدرات.
تقوم الإسكوا بتنظيم هذا المؤتمر بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والتي ستتضمن مشاركة من عدد من المنظمات الإقليمية والدولية.
مجلس النواب
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا