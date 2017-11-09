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اقتصاد وأسواق
المالية: خبراء النقد الدولى زاروا محور قناة السويس
الخميس 09 نوفمبر 2017 01:56 م
أحمد كجوك
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أحمد كجوك
مها أبوودن
قال أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، إن بعثة صندوق النقد الدولي ستغادر -اليوم الخميس- بعد إنهاء المراجعة الدورية الثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري.
وأشار كجوك إلى تنظيم مسئولي وزارة المالية، رحلة ميدانية لخبراء صندوق النقد الدولي إلى محور قناة السويس لاطلاعهم على التقدم الذى تم إحرازه بخصوص مشروع تنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وللاطلاع على الأنشطة والمشروعات الجارية التي تهدف إلى مضاعفة القدرات الإنتاجية للاقتصاد المصري، من خلال دفع معدلات الاستثمار المحلي والأجنبي وخلق فرص عمل حقيقة للشباب.
وأوضح نائب وزير المالية للسياسات المالية، أن الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس أطلع خبراء صندوق النقد الدولى، على تزايد حركة الملاحة بقناة السويس فى ضوء تحسن القدرة على جذب كافة أنواع السفن العملاقة، وانخفاض المدة الزمنية التى تستغرقها السفن لعبور القناة 11 ساعة، فى ضوء الانتهاء من حفر القناة الجديدة وإجراء التوسعات الهائلة فى المجرى الملاحى، وكذلك تقديم شرح وعرض لمجموعة من المشروعات الاقتصادية الكبرى التى يتم العمل عليها فى جميع القطاعات الاقتصادية، بما في ذلك مشروعات ربط سيناء بمدن القناة من خلال 4 أنفاق والخدمات اللوجيستية والصناعية المتاحة للمستثمرين، وكذلك المشروعات المستقبلية التى تم الاتفاق عليها مؤخرًا.
وزار فريق من الصندوق، بحضور أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، بعض المشروعات الجارى العمل بها فى منطقة إقليم قناة السويس، مثل المزارع السمكية المتقدمة والهائلة، وحفر الأنفاق التى ستربط سيناء بمدن قناة السويس وبباقى محافظات الجمهورية، وكذلك زيارة بعض المناطق الاقتصادية بمدينة الإسماعيلية.
يأتى ذلك فى إطار اهتمام الحكومة بتنفيذ الإصلاحات الهيكلية المرتبطة بإزالة المعوقات التى تواجه القطاع الخاص، بما يسمح بتنمية الصناعة المحلية وتحسن القدرة التنافسية للاقتصاد المصرى وزيادة معدلات التصدير وزيادة الإنفاق على الاستثمار فى البنية الأساسية لتطوير مستوى الخدمات العامة، وإطلاق الإمكانات والقدرات الهائلة للاقتصاد المصرى.
وعلى نحو آخر، اطلع خبراء الصندوق على أداء إيرادات قناة السويس خلال العام المالى 2016/2017، إضافة إلى ارتفاع الإيرادات بالعملة الأجنبية للقناة بشكل قوى يبلغ 10%، خلال الربع الأول من العام المالى الحالى، فى ضوء زيادة تنافسية قناة السويس وبدء تعافى وتحسن حركة التجارة العالمية.
وزارة المالية
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