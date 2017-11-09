رامي جلال متحدثًا رسميًا لوزارة التخطيط

"جلال": "نستهدف خلق وتفعيل وصيانة وإدامة صورة ذهنية إيجابية عن الدولة

المصرية بشكل عام"



أحمد عاشور



كلفت د.هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، الكاتب الصحفي "رامي جلال" بمهام المتحدث الرسمي باسم وزارة التخطيط، وكان "جلال" قد تسلم مهامه كمستشار إعلامي للوزارة في الأول من سبتمبر الماضي، وأضيفت له الآن مهام المتحدث الرسمي، وهو منصب مستحدث في الوزارة.



ومن جانبه قال "رامي جلال": "نستهدف خلق، وتفعيل، وصيانة، وإدامة صورة ذهنية إيجابية عن الدولة المصرية بشكل عام، ووزارة التخطيط بشكل خاص، وذلك عبر بناء استراتيجية إعلامية عامة للوزارة، تعتمد على المنهج العلمي المُنظم، والإشراف على تنفيذ خطة الاتصال المنبثقة عن تلك الاستراتيجية، وهذا جهد كبير يضطلع به بنجاح كبير الزملاء من أعضاء المكتب الإعلامي للوزارة ممن ينفذون تلك الاستراتيجية باحترافية عالية، ولذلك فإن العمل تطور نوعيًا بسرعة كبيرة في الاتجاه الايجابي"، وأضاف "جلال": "نسعى للتواصل الإعلامي مع المؤسسات المصرية والتنسيق معها فيما يخص عمل الوزارة، خاصة أن نشاطات وزارة التخطيط تتقاطع مع كل أطراف الدولة المصرية".



يُذكر أن "رامي جلال" يعمل كاتبًا صحفيًا، وكان قد حصل على بكالوريوس العلوم، من جامعة الإسكندرية، وبعدها ليسانس الآداب من الجامعة نفسها، ويُدرس بكلية الآداب.



كما كُرم من الجامعة في عيدها الماسي كأحد أوائل الجامعة، وله رسالة ماجستير تحت الطبع بعنوان: "دور وسائل الإعلام في صناعة الصورة الذهنية"، وكان "جلال" قد اختير في ديسمبر من عام 2014، مستشارًا إعلاميًا ومتحدثًا رسميًا، ومديرًا للمكتب الإعلامي، للاتحاد المدني الديموقراطي، والذي ضم حينذاك أطيافًا متعددة من التيار المدني المصري.. كما اختير كذلك من قِبل مؤسسة الأزهر الشريف، في يونيو من عام 2015، ممثلاً عن الشباب، عضوًا في لجنة صياغة وثيقة آليات وضوابط تجديد الفكر والخطاب الديني.. حاضر "جلال" للدفعة الأولى من البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب (PLP) في فبراير 2016 في مادة علمية بعنوان (صناعة الصورة الذهنية للمؤسسات).. كما قدم خلال السنوات الست الماضية الاستشارات والاستراتيجيات الإعلامية، وخدمات تحليل المحتوى، وخطط الاتصال، وتقارير الأداء والرصد الإعلاميين، واستراتيجيات إدارة مواقع التواصل الاجتماعي، وخطط إدارة الأزمات وغيرها من الخدمات الإعلامية لعدد من المؤسسات الوطنية والأجنبية.