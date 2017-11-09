العربية للتصنيع تنظم معرضًا لمنتجات البنية التحتية.. الأحد المقبل

الهيئة العربية للتصنيع

الصاوي أحمد



تنظم الهيئة العربية للتصنيع معرضا لمُنتجات "الهيئة" المُتعلقة بمشروعات البنية التحتية من خلاطات الأسمنت واللوادر والأوناش ومحطات المياه والصرف الصحي وغيرها وذلك على هامش احتفالية الهيئة لعرض التصنيع المُشترك مع شركة Spanos اليونانية وشركة مكسيم وشركة Amokdor البيلاروسية يوم الأحد المقبل.



ويحضر الفاعليات وزراء الإسكان والبيئة وقطاع الأعمال واللواء كامل الوزير رئيس الهيئة الهندسية بالقوات المُسلحة.



كما يشارك أيضا رؤساء إدارات الهيئة ( المُهندسين والأشغال العسكرية )، بالإضافة إلي سفراء دولتي بيلاروسيا واليونان بالقاهرة ورؤساء كبريات شركات التشييد والبناء والمُقاولات وشركة المُقاولون العرب.







