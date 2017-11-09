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بورصة وشركات
5.6 مليار جنيه أرباح البنك التجارى الدولى
الخميس 09 نوفمبر 2017 12:53 م
التجارى الدولى 22
أخر الأخبار
التجارى الدولى 22
رجب عزالدين
أظهرت نتائج أعمال البنك التجارى الدولى (مصر)، ارتفاع صافى أرباحه المجمعة إلى 5.6 مليار جنيه، خلال التسعة أشهر المنتهية 30 سبتمبر 2017، مقابل 4.45 مليار جنيه، بالفترة المقارنة من عام 2016.
وأظهرت القوائم المالية المجمعة للبنك ارتفاع أرباحه، خلال الربع الثالث، بنسبة 22% إلى 2.08 مليار جنيه، مقابل صافى أرباح بلغت 1.7 مليار جنيه، بالفترة المقارنة من العام السابق.
وارتفع صافي الدخل من العائد خلال الربع الثالث إلى 3.5 مليار جنيه، مقابل دخل بلغ 2.5 مليار جنيه، بالربع المقارن من العام السابق.
وسجل البنك صافى ربح قدره 3.58 مليار جنيه، خلال الستة أشهر المنتهية في يونيو الماضي، مقابل أرباح بلغت 2.75 مليار جنيه في الفترة المماثلة من 2016.
ويدرس البنك تأسيس شركة متخصصة في مجال التمويل العقاري، وتبلغ محفظة البنك في مجال التمويل العقاري وقروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة SMEs، نحو 21 مليار جنيه.
ويبلغ رأسمال البنك التجاري الدولي-مصر 11.62 مليار جنيه، موزعًا على 1.16 مليار جنيه، بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم الواحد.
البنك التجاري الدولي (مصر)
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