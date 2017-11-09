بروتوكول تعاون لإسناد إدارة محطات وقود الزراعة للبترول

الصاوي أحمد



شهد الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، توقيع بروتوكول تعاون بين وحدة الهندسة الزراعية بوزارة الزراعة وشركة التعاون للبترول، لإسناد إدارة محطات التموين التابعة لوحدة الهندسة الزراعية إلى شركة التعاون للبترول لتقديم خدمات تموين السيارات بالوقود وتسويق منتجاتها من الزيوت والكيماويات.



وقع البروتوكول الدكتور عادل الأشقر رئيس مجلس إدارة قطاع الزراعة الآلية بوزارة الزراعة، والكيميائي سمير رزق رئيس شركة التعاون للبترول.



ومن جهته قال الدكتور عبد المنعم البنا، إن ذلك البروتوكول يأتي تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية والحكومة بالعمل على استغلال الأصول غير المستغلة، وتحقيق عائد منها، بالتنسيق بين الوزارات والهيئات المختلفة، لافتاً الى أنه تم التنسيق بين وزارتي الزراعة والبترول لاستغلال محطات التموين التابعة لوحدة الهندسية الزراعية بقطاع الزراعة الآلية، بالتنسيق مع الجمعية التعاونية للبترول، لتسويق منتجاتها من الزيوت والكيمياويات، لما لها من خبرة كبيرة في هذا المجال، ويمكنها تقديم خدمة مميزة للمواطنين على مستوى الجمهورية.



وأشار وزير الزراعة الى أن ذلك يأتي لتعظيم العائد من هذه المحطات، بإعطائها لشركة متخصصة في إدارة مثل هذا النوع من المحطات لما لها من الإمكانيات والقدرات العالية على التنفيذ العملي والفعلي وخبرات متميزة في هذا المجال.



وأوضح البنا أن وحدة الهندسة الزراعية لديها أكثر من 130 محطة على مستوى الجمهورية، منها 7 للتموين في قويسنا، سخا، سدس، وادي النطرون، القصاصين، جناكليس، وشرق العوينات، سيتم فيها التسويق لمنتجات الشركة المتنوعة من الزيوت والكيماويات في هذه المحطات.



وأوضح المهندس طارق الملا، أن البروتوكول يأتي في اطار خطة قطاع البترول لتطوير ورفع كفاءة محطات خدمة وتموين السيارات بالوقود في كل انحاء الجمهورية والتحسين المستمر في آليات تقديم الخدمة في هذه المحطات بما يليق بالمواطن المصري ، مؤكداً أن الاتفاق يأتي في اطار حرص الوزارتين على استغلال الأصول والإمكانيات والخبرات المتاحة لدى الجانبين في تطوير الخدمات التي تقدمها الدولة للمواطنين، كما يعكس الاتفاق حرص الوزارتين على تبنى خطط وبرامج عمل لرفع كفاءة انشطة شركات القطاع العام والاستغلال الاقتصادي الأمثل لمواردها.



وأشار الدكتور عادل الأشقر رئيس وحدة الهندسة الزراعية بوزارة الزراعة إلى أن الاتفاق مع شركة التعاون للبترول يهدف الى تعظيم الاستفادة من المحطات التابعة للوحدة من خلال ادارتها بواسطة شركة متخصصة لها خبرات متميزة في تسويق وتوزيع المنتجات البترولية وإدراة وتطوير المحطات بما يؤدى الى زيادة العائد على رأس المال منها في إطار سياسة الاستغلال الاقتصادي للأصول بما يوفر موارد جديدة.



وأوضح الكيميائي سمير رزق رئيس شركة التعاون للبترول، أن البروتوكول يقضى بقيام الشركة بإدارة وطرح تلك المحطات للغير بعد إعداد الدراسات اللازمة عن تطوير المحطات، فضلاً عن الاتفاق على تسويق منتجات الزيوت والكيماويات التي تنتجها الشركة من خلال محطات الميكنة التابعة لوحدة الهندسة الزراعية البالغ عددها أكثر من 130 محطة على مستوى الجمهورية، لافتاً إلى أن التعاون بين الجانبين يعد خطوة مهمة نحو تعظيم العائد من هذه المحطات ومضاعفة مبيعاتها من المنتجات البترولية والزيوت والكيماويات.



