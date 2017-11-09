بروتوكول تعاون بين البترول و الزراعة

طارق الملا جديد

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شهد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، اليوم الخميس، توقيع بروتوكول تعاون بين شركة التعاون للبترول ووحدة الهندسة الزراعية بوزارة الزراعة، لإسناد إدارة المحطات التابعة للوحدة إلى شركة التعاون للبترول لتقديم خدمات تموين السيارات بالوقود، والتي تضم 7 محطات كمرحلة أولى، إلى جانب التعاون في تسويق الزيوت والكيماويات من خلال المنافذ التسويقية التابعة لوحدة الهندسة الزراعية.



وقع البروتوكول الكيميائى سمير رزق، رئيس شركة التعاون للبترول، والدكتور عادل الأشقر، رئيس وحدة الهندسة الزراعية بوزارة الزراعة .



وأوضح "الملا" أن البروتوكول الموقع يأتي في اطار خطة قطاع البترول لتطوير، ورفع كفاءة محطات خدمة وتموين السيارات بالوقود في جميع أنحاء الجمهورية، والتحسين المستمر فى آليات تقديم الخدمة في هذه المحطات، بما يليق بالمواطن المصرى، مؤكداً أن الاتفاق يأتى في إطار حرص الوزارتين على استغلال الأصول والإمكانيات والخبرات المتاحة لدى الجانبين في تطوير الخدمات التي تقدمها الدولة للمواطنين، كما يعكس الاتفاق حرص الوزارتين على تبنى خطط وبرامج عمل لرفع كفاءة انشطة شركات القطاع العام والاستغلال الاقتصادى الأمثل لمواردها، مشيراً إلى أهمية هذه المبادرة بالتعاون مع وزارة الزراعة، والتي من المخطط التوسع فيها المرحلة المقبلة عقب تنفيذ المرحلة الأولى من المبادرة ، لافتاً إلى أن قطاع البترول في مقدمة القطاعات التي تحرص على استمرارية التعاون مع جميع وزارات ومؤسسات الدولة لتحقيق الصالح العام.



وأشار "البنا" إلى أن ذلك البروتوكول يأتي تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، والحكومة بالعمل على استغلال الأصول غير المستغلة، وتحقيق عائد منها، بالتنسيق بين الوزارات والهيئات المختلفة، لافتاً إلى أنه تم التنسيق بين وزارتي الزراعة والبترول، لاستغلال محطات التموين التابعة لوحدة الهندسة الزراعية بقطاع الزراعة الآلية، بالتنسيق مع شركة التعاون للبترول، لتسويق منتجاتها من الزيوت والكيماويات، نظراً لما لها من خبرة كبيرة في هذا المجال، وتمكنها من تقديم خدمة مميزة للمواطنين على مستوى الجمهورية.



وأوضح الكيميائى سمير رزق، رئيس شركة التعاون للبترول أن البروتوكول يقضى بقيام الشركة بإدارة وطرح تلك المحطات للغير بعد إعداد الدراسات اللازمة عن تطوير المحطات، فضلاً عن الاتفاق على تسويق منتجات الزيوت والكيماويات التي تنتجها الشركة من خلال محطات الميكنة التابعة لوحدة الهندسة الزراعية البالغ أكثر من 130 محطة على مستوى الجمهورية، لافتاً إلى أن التعاون بين الجانبين يعد خطوة مهمة نحو تعظيم العائد من هذه المحطات ومضاعفة مبيعاتها من المنتجات البترولية والزيوت والكيماويات .



وأشار الدكتور عادل الأشقر، رئيس وحدة الهندسة الزراعية بوزارة الزراعة، إلى أن الاتفاق مع شركة التعاون للبترول يهدف الى تعظيم الاستفادة من المحطات التابعة للوحدة من خلال إدارتها بواسطة شركة متخصصة لها خبرات متميزة في تسويق وتوزيع المنتجات البترولية وإدارة وتطوير المحطات، بما يؤدى إلى زيادة العائد على رأس المال من هذه المحطات في إطار سياسة الاستغلال الاقتصادى للأصول بما يوفر موارد جديدة .