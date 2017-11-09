بيوتنا تطلق ذراعاً لإعادة تدوير زيت الطعام

الزيت

❏ نبيل: خطة للتواجد فى الإسكندرية بعد النجاح فى القاهرة والجيزة



المال ـ خاص



أطلقت جمعية بيوتنا الأهلية، التى تتخذ من محافظة الجيزة مقرًا رئيسيًا، ذراعًا استثماريًا فى مجال إعادة تدوير زيت الطعام.



قال مصطفى نبيل، أحد المؤسسين الرئيسيين للاستثمار، إن جمعية بيوتنا إحدى جمعيات المجتع المدنى، التى يمولها رجال أعمال على رأسهم مصطفى حماد، وتقدم العديد من المبادرات والأنشطة الاستثمارية المرتبطة بالطابع البيئى والصحى.



وتابع نبيل فى تصريح لـ«المال»: إدارة الجمعية تدرس منذ فترة اختراق ذراع إعادة تدوير الزيوت المستخدمة فى الطعام والطهى، وتحويلها إلى وقود حيوى لتشغيل المعدات، بدلاً من إهداره عبر القمامة، ما يحدث بشكل رسمى منذ 7 أشهر بإطلاق الذراع الاستثمارى الجديد.



وأشار إلى أن الجمعية تملك حالياً أماكن تجميع فى محافطتى القاهرة والجيزة، بهدف مخاطبة المحلات التجارية سواء الكبرى أو الصغرى، بهدف شراء الزيوت المستعملة، مع تحديد سعر اللتر 4 جنيهات، وهى قيمة مناسبة، وتكفل تحقيق معدلات ربحية جيدة من المشروع.



وأكد أن الجمعية تسعى حالياً للتواجد بمحافظة الإسكندرية بهدف الحصول على مخلفات الزيوت المستخدمة فى الطهى سواء من البيوت أو المحلات، بعد الانتشار الجيد فى منطقة القاهرة الكبرى.



ونوه إلى أن الجمعية تورد إجمالى الكميات المتوفرة لديها من الوقود المستعمل كل 14يومًا لصالح إحدى شركات تدوير مخلفات الزيوت، التى تملك مصنعاً فى منطقة السادس من أكتوبر لإنتاج وقود البيو ديزل، التى يصدر للخارج، ومنتج الشمع الذى يستخدم فى تهيئة محركات مركبات النقل.



وتطرق إلى أن الجمعية توفر الدعم المادى واللوجستى للذراع الاستثمارى الجديد سواء فى الأيدى العاملة، أو سيارات النقل بجانب الحملات الدعائية فى المناطق المخلتفة، أو على وسائل التواصل الاجتماعى، مستبعداً لجوء الجمعية فى الفترة الحالية للاستفادة من المبادرات الحكومية لدعم وتنمية المشروعات الصغيرة.



ووصف الفكرة الاستثمارية بالجيدة، التى تحقق معدلات ربحية جيدة، لافتاً إلى أنه تلقى العديد من الاستفسارات من جانب بعض رواد الأعمال، لمساعدتهم فى كيفية تنفيذ الفكرة فى السوق المحلية.



يذكر أن «المال» نشرت منذ فترة توجه 3 من رواد الأعمال، أحمد رأفت، ونور العسال، ومريم عفيفى، لإنشاء شركة تجدد للطاقة فى يونيو 2013، وتدشين مصنع جرين بان بالسادس من أكتوبر، لتحويل زيت الطعام المستخدمة فى الطهى، لزيوت حيوية، تستخدم كوقود للسيارات، ومعدات النقل، برأسمال يقارب 250 ألف جنيه.



وتشير الصفحة الرسمية لجمعية بيوتنا وإعادة تدوير زيت الطعام، على موقع التواصل الاجتماعى لاهتمام الجمعية بالمساعدة على التخلص من زيت الطعام المستعمل بطريقة صحيحة، وتنصح ربات البيوت بعدم رمى الزيت فى المجارى أو الزبالة، كما تعرض عليهم توفير زجاجات وقمع لتعبئة الزيت مجاناً، على أن يعاد تدوير الزيت واستخدامه فى صناعات الصابون، والجلسرين، والشحم، وأسفلت الطريق.



وعن أبرز الصعوبات التى تواجه الجمعية فى السوق المحلية، لخصها فى عدم وعى المواطنين بشأن الخطوة، وتفضيلهم رمى الزيت فى المجارى، بدلاً من تسليمه للشركات الجديدة، بداعى تخوفهم من إعادة استخدامه فى الطهى مرة أخرى.