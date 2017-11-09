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استثمار
التنمية المحلية تدرس 115 طلب تمويل بقيمة 41 مليون جنيه
الخميس 09 نوفمبر 2017 11:25 ص
المشروعات الصغيرة
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المشروعات الصغيرة
أمانى العزازى
تدرس وزارة التنمية المحلية بمحافظة بورسعيد، قرابة 115 طلباُ مقدما لها لإقامة مشروعات جديدة بتمويل 41 مليون جنيه، فى إطار مبادرة مشروعك، وفقًا لما كشفه المهندس سيد سعدون، مدير مشروعك بوزارة التنمية المحلية بمحافظة بورسعيد.
وسجل عدد المتقدمين للحصول على تمويلات لمشروعات صغيرة ومتوسطة بمبادرة مشروعك بالمحافظة لـ1177 طلبًا تمت الموافقة على 180 منها، بإجمالى 7.2 مليون جنيه، وفقا لأحدث بيان للمشروعات المنفذة بالمشروع القومى للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية بالمحافظة الصادر منتصف أغسطس الماضى.
يذكر أن مبادرة مشروعك تتبع وزارة التنمية المحلية وتقدم قروضًا بشروط ميسرة بحد أدنى تصل لـ500 ألف جنيه يمنح للمهن الحرة وتمويل النشاطات التجارية، والمشروعات الصغيرة فى صورة قروض لشراء وتمويل الآلات والمعدات وتمويل الثروة الحيوانية.
وأرجع سعدون ارتفاع نسب الإقبال على مبادرة مشروعك التى تشهدها المحافظة إلى تحول المستوردين والتجار من ممارسة النشاط التجارى إلى التصنيع، لافتًا إلى التيسيرات التى تمنحها البنوك المتعاملة مع وزارة التنمية المحلية وتيسير وسرعة صرف إجراءات القروض واستصدار الرخص .
وقال إن مبادرة مشروعك لديها صلاحيات لمنح أصحاب المشروعات الصناعية الجديدة رخصًا مؤقتة لمدة خمس سنوات بشرط عدم وجود مخالفات تنظيمية أو بيئية، وذلك بالتنسيق مع إدارات الإحياء بالمحافظات المطبق عليها مبادرة مشروعك.
التنمية المحلية
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