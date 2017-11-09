السعودية المصرية: دخول رؤوس أموال جديدة للاستثمار بمصر

رئيس الشركة المصرية السعودية

المال - خاص



قال المهندس درويش حسانين، الرئيس التنفيذي للشركة السعودية المصرية للتعمير، إن الفترة المقبلة ومع تواجد مشروعات مميزة بالسوق المصرية كالعاصمة الإدارية والعلمين الجديدة، ستشهد دخول رؤوس أموال جديدة للاستثمار من مختلف الجنسيات العربية، منها الأشقاء السعوديين، خاصة فى ظل علاقات الترابط والتعاون، مضيفاً أنها ستشهد إمكانية عقد شراكات استراتيجية لدخول رؤوس الأموال المصرية للاستثمار بالسوق السعودية فى ظل وجود مشروعات وفرص مميزة.



وأشار حسانين، على هامش حضوره بمؤتمر مبادرة الاستثمار بالرياض، إلى أن المملكة العربية السعودية تمتلك العديد من الفرص الاستثمارية فى مختلف القطاعات، من شأنها خلق مصادر جديدة للدخل القومي بالمملكة إلى جانب البترول، مشيداً بجهود الحكومة وتركيزها خلال رؤية المملكة 2030 على استغلال تلك المصادر وتنميتها.



ولفت حسانين إلى أهمية الترويج إلى المشروعات الاستثمارية بالمملكة لإتاحة فرص لرؤوس الأموال المحلية والأجنبية، ودراستها ووضع خطط للدخول بها مشيرا إلى دور مؤتمر مبادرة الاستثمار بالرياض والمؤتمرات المثيلة فى تحقيق ذلك الصدد.



وأضاف حسانين أن المؤتمر ناقش أهمية المشاركات فى خروج المشروعات الاستثمارية فى أفضل صورها، والعمل على سرعة إنجازها وتحقيق العوائد المستهدفة منها، لافتًا إلى تناسب تلك التوجهات مع الآليات المتبعة حاليا من الدولة المصرية.



ولفت إلى أن المشاركات أصبحت تستحوذ على جزء كبير من اهتمامات رؤوس الأموال بالمنطقة العربية، وكشفت العديد من التقارير الدولية أن المشاركة بين القطاعين العام والخاص واحدة من أهم وسائل التنمية الاجتماعية والاقتصادية.



وأكد أن المؤتمر ركز على التوجه نحو الانشاءات صديقة البيئة والاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة والبديلة، التي أصبحت ضرورة فى التوقيت الحالي فى ظل التطورات المتلاحقة والتكنولوجية والسعي نحو الاستدامة، بالإضافة إلى كونها أقل تكلفة على المدى الطويل.



وأشاد حسانين بالترتيب المميز للمؤتمر والذي حضره 2500 مدعو من مختلف دول العالم، ووجه صندوق الاستثمارات العامة الدعوة لكبار المستثمرين المهتمين بالعديد من القطاعات الاقتصادية فى السعودية والدول العربية الشقيقة.