3 مليارات جنيه استثمارات مدينة الجلود بالعاشر

ﻳﺤﻴﻰ ﺯﻟﻂ

❏ تأسيس 85 وحدة صناعية.. والافتتاح سبتمبر 2018



محمد ريحان



كشف يحيى زلط، رئيس مركز الجلود المتطورة، المشرف على إنشاء مدينة الجلود بالعاشر من رمضان، أنه من المقرر افتتاحها فى سبتمبر 2918، بإجمالى 113 مصنعا.



وقال خلال جولة بالمدينة أمس، بحضور وفد إيطالى يضم عددا من أصحاب الشركات ورجال الأعمال، بمجال الصناعات الجلدية، إن إجمالى التكلفة الاستثمارية للمدينة تصل إلى 3 مليارات جنيه، منها 1.5 مليار جنيه للمرحلة الأولى، توفر 5 ألاف فرصة عمل.



وأضاف أنه تم الانتهاء من تأسيس وإنشاء مصانع المرحلة الأولى بنحو 85 مصنعا، وجارى استكمال 28 مصنعا خلال الشهور القليلة المقبلة، لافتا إلى أن نحو 3 مصانع بدأت الإنتاج التجريبى منذ شهرين.



كما أشار إلى أنه تم نيل موافقة البنك الأهلى على قرض بقيمة 53 مليون جنيه، لاستكمال الإنشاءات، والمول التجارى المخصص لعرض منتجات المصانع.



وأضاف أن المدينة لن تقتصر على المشروعات الكبيرة، وتم منح المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فرصة للتواجد، كونهما عصب الصناعات الجلدية، مشيرا إلى أن المشروعات يمكنها الاستفادة من مبادرات التمويل التى أعلن عنها البنك المركزى، بقيمة 200 مليار جنيه.



وأوضح أن المدينة تضم مركزين لمستلزمات الإنتاج على مساحة 5000 متر، كما تضم حضانة لأطفال العاملات، ومطعمين للوجبات الغذائية، يخضعان لإشراف إدارة المدينة.



وأشار إلى أن بدء نشاط المدينة يتطلب توفير المزيد من الجلد الخام، ما يعنى خفض تصديره لتحقيق قيمة مضافة، ودعم تعميق المنتج المحلى.



وقال إن صناعة الجلود فى مصر تعانى من العديد من المشكلات، التى يجب إزالتها لتطوير هذا القطاع الحيوى، مطالبا بضرورة العمل على خلق ثورة صناعية فى مجالات الجلود، أسوة بتركيا وإيطاليا والمغرب، حتى يعود الجلد المصرى إلى سابق عهده.



وأكد أنه تم التركيز خلال الإعلان عن المدينة، على أنها مدينة للصناعات الجلدية، وتم إنهاء التعاقد مع 18 مستثمرا. وشدد على ضرورة مواجهة عمليات تهريب الجلود الخام، والتحايل على قرارات رسم الصادر.



وأضاف أن استراتيجية المدينة قائمة على الاستفادة والتنسيق مع الجانب الإيطالى، لتميزه فى هذه الصناعة، بهدف نقل الخبرات للمصانع المصرية .



وأشار إلى أن المدينة واجهت العديد من الصعوبات خلال الفترة الماضية، منها ارتفاع تكلفة الترفيق من 10 ملايين جنيه كما كان مخطط لها فى 2010، إلى 40 مليون جنيه حاليا، وارتفاع تكلفة توصيل الكهرباء من 6 ملايين جنيه، إلى نحو 20.5 مليون جنيه، موضحا أنه تم إنشاء 26 وحدة توليد، توفر 13.7 ميجاوات، جرى توصيلها لجميع الوحدات الصناعية



من جانبه أكد الخبير الإيطالى، جانى أكوبونى، أن عمليات تصنيع الجلود، أفضل كثيرا من تصديرها من الناحية الاستثمارية.



واشار إلى أن إقامة مدينة الصناعات الجلدية، يخلق طفرة فى إنتاج الأحذية والمنتجات الجلدية، وهو ما يلبى احتياجات السوق المحلية، وكذلك التوجه نحو التصدير.