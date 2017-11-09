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اقتصاد وأسواق
أسباب استبعاد بريطانيا من مناشئ استيراد القمح
الخميس 09 نوفمبر 2017 10:21 ص
صوامع القمح
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صوامع القمح
خالد بدر الدين ومحمد مجدى
طرحت الهيئة العامة للسلع التموينية أول أمس، مناقصة شراء كمية غير محددة من القمح على موردين عالميين، للشحن فى الفترة من 15 - 30 ديسمبر المقبل، على أن تكون الأسعار على أساس التسليم على ظهر السفينة، مع عرض منفصل لتكلفة الشحن.
وذكرت وكالة رويترز، أن الهيئة أدخلت المجر، وباراجواى، ضمن مناشئ الاستيراد، فى حين استبعدت بريطانيا.
وأرجع مصدر مسئول بهيئة العامة للسلع التموينية، استبعاد الأخيرة، إلى عدم تقدمها للمناقصات التى طرحت مؤخرا، فضلا عن أن عروضها السابقة كانت غير ملائمة لمستهدفات ومطالب الجانب المصرى، من حيث السعر، وتكلفة النقل والشحن.
وقال المصدر إن سبب ضم المجر وباراجواى، يرجع إلى جاهزية موانيهما للتصدير لمصر مباشرة، دون المرور على مرافئ أخرى، بالإضافة إلى امتلاكهما ناقلات عملاقة تكفى لشحن الكميات المطلوبة دفعة واحدة، كما أن جودة أقماح الدولتين، مناسبة للمواصفات القياسية المصرية، من حيث نسبة البروتين والرطوبة .
ووفقا لأخر مناقصة فى 19 أكتوبر الماضى، بلغت حجم الكميات 230 ألف طن قمح روسى.
وتسعى الهيئة لشراء شحنات من القمح اللين، وقمح الطحين، أو أحدهما من الولايات المتحدة، وكندا، وأستراليا، وفرنسا، وألمانيا، وبولندا، والأرجنتين، وروسيا، وكازاخستان، وأوكرانيا، ورومانيا، وبلغاريا، والمجر، وباراجواى.
وأكد تجار أمس وفقاً لوكالة رويترز إن أقل عرض تلقته الهيئة فى المناقصة الجديدة بلغ 195.30 دولار للطن من روسيا «تسليم ظهر السفينة» «ROB»، موضحين أن الكميات المطلوبة فى المناقصة تبلغ حوالى 55 ألف طن.
بريطانيا
القمح
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