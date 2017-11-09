بتروتريد تخاطب البنوك لاقتراض 2.5 مليار جنيه

شركة بتروتريد 9

❏ مصدر: عروض المصارف خلال أيام.. والسداد على 5 أعوام



محمد سالم



بدأت شركة الخدمات التجارية البترولية «بتروتريد»، محادثات مع بنوك محلية، للحصول على قرض بقيمة تصل إلى 2.5 مليار جنيه، لسداد مستحقات للهيئة العامة للبترول.



قال مصدر لـ «المال»، إن بتروتريد أرسلت خطابات قبل أيام لبنوك، يتصدرها؛ الأهلى، ومصر، والقاهرة، وقطر الوطنى، والعربى الأفريقى، والتجارى الدولى، للحصول على تمويل لسداد مستحقات عن منتجات بترولية، وأن الشركة طلبت السداد على فترة تصل إلى 5 أعوام.



وتوقع أن يشكل أكثر من تحالف بنكى لاقتناص التمويل الجديد، مع تقديم العروض خلال الأيام القليلة المقبلة.



فيما رجح أن يسند تدبير التمويل الجديد لتحالف مصرفى، يضم 11 بنكًا تولى توفير قرضا للشركة العام الماضى بقيمة 5 مليارات جنيه، ويشمل الأهلى، ومصر، والعربى الأفريقى الدولى، والقاهرة، وأبو ظبى الوطنى، والإمارات دبى، والعربى، وعوده، والمصرى الخليجى، والتجارى وفا «باركليز سابقا»، الاتحاد الوطنى.



يعد هذا القرض الثانى لصالح قطاع البترول فى الفترة الأخيرة، بعد توقيع الشركة العامة للبترول «GPC»، مطلع الشهر الماضى، العقود النهائية مع تحالف مصرفى يضم 6 بنوك محلية، للحصول على قرض بقيمة 2.3 مليار جنيه، بغرض تمويل أنشطتها فى مجال التنقيب، وحفر آبار البترول والغاز.



وتأسست «بتروتريد» يوليو 2001 بهدف تحصيل وتوريد مستحقات الهيئة المصرية العامة للبترول، والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس»، والشركات الأخرى العاملة فى مجال الغاز الطبيعى، عن استهلاك الغاز، ولها فى ذلك قراءة عدادات المستهلكين، وإصدار الفواتير الخاصة بقيمة تلك الاستهلاكات.



كما يحق للشركة القيام بأى عمل مرتبط ومكمل لهذا الغرض، كما تعمل على تجميع، ومعالجة، والتصرف فى المخلفات البترولية، والزيوت المعدنية المستعملة، وتصدير الفائض للخارج، واستيراد المنتجات البترولية المستعملة، والمخلفات البترولية والزيوت البحرية، طبقاً لأحكام القوانين المنظمة لذلك، ونقل وتوزيع وتسويق المنتجات الكيماوية والبتروكيماوية والمنظفات والمنتجات البترولية والمياه الطبيعية، وتشغيل وإدارة محطات خدمة وتموين السيارات والمينى ماركت، وساهمت الشركة فى تنفيذ خطة وزارة البترول لتنمية صعيد مصر، طبقا لما هو منشور على موقعها الرسمى بشبكة الإنترنت.



ويتوزع ملكية «بتروتريد» بواقع %25 حصة متساوية، لكل من الشركة القابضة للغازات الطبيعية «جاسكو»، والمصرية لتوزيع الغاز الطبيعى للمدن «تاون جاس»، وشركة غاز مصر، وصندوق الإسكان والخدمات الاجتماعية للعاملين بقطاع البترول.