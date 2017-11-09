الحكومة تستعد لطرح مناقصات جديدة لاستيراد البترول

الهيئة العامة للبترول

❏ مسئول: تجديد تعاقد «البصرة» سابق لأوانه.. ولا يزال سارياً لمدة 6 أشهر



نسمة بيومى ومصطفى طلعت



علمت «المال» أن الهيئة العامة للبترول بصدد طرح مناقصات جديدة لاستيراد الخام، على مدار الشهرين المقبلين، وذلك عقب تسلم آخر شحنات الخام العراقى، أكتوبر الماضى.



وتسلمت مصر منذ مايو حتى أكتوبر الماضى نحو 12 مليون برميل من الخام العراقى، تمثل كامل الكميات المتعاقد عليها بين شركة سومو العراقية والهيئة العامة للبترول .



قال مصدر حكومى إن هناك اتجاها كبيرا لتجديد التعاقد مع شركة سومو العراقية، مضيفا أن عقد الاستيراد الموقع فى أبريل الماضى مدته لا يزال ساريا ، رغم ان مصر استقبلت كامل الكميات المتعاقد عليها فى 6 شهور فقط ، بدلا من عام وفقا لمدة التعاقد.



وتابع: من السابق لأوانه الحديث حول توقيت تجديد عقد «العراق»، ولكن كل الأطراف التى شاركت فى صفقة الاستيراد، وهى «هيئة البترول وشركتا «أموك» و«ميدور»، و«سومو» العراقية، ترحب باستمرار العمل به.



يشار إلى أن عقد استيراد الخام العراقى، تم توقيعه خلال شهر أبريل الماضى، بين الهيئة العامة للبترول و«أموك» وشركة الشرق الأوسط لتكرير البترول «ميدور» وبنك الكويت الوطني – مصر مع شركة سومو العراقية .



ولفت المصدر إلى أنه تم الانتهاء من تكرير الشحنة السادسة والأخيرة من الخام العراقى، والتى وصلت مصر مؤخرا، بحمولة مليونى برميل.



وكشف أن شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية «أموك» ستتعاون مع الهيئة العامة للبترول خلال شهري نوفمبر الحالي وديسمبر المقبل، لاستيراد شحنات الخام عبر نظام المناقصات، وفقا للأسعار المناسبة للهيئة، وتكريرها فى معمل ميدور، مثلما تم مع صفقة الخام العراقى.



وأوضح أن شركة «أموك» كانت تحصل على ما يتراوح بين 1.5 و3 دولارات على كل برميل خام عراقى يتم استيراده، حققت لها تقريبا نحو 3.6 مليون دولار صافى أرباح.

وكانت «أموك» قد شاركت فى استيراد خام البصرة العراقى وتكريره فى معمل ميدور، وبيع المنتجات بالكامل للهيئة العامة للبترول بأسعار مقاربة لمثيلاتها العالمية، لتخفيف العبء عن كاهل هيئة البترول.



وأوضح المصدر أن شركة أموك قامت بتسديد نحو 80 مليون دولار قيمة حصتها فى الخام العراقى، الذى تم استيراده، والبالغة نحو %14، بمتوسط شهرى يتراوح بين 260 و270 ألف برميل، من إجمالي الشحنات البالغة 12 مليون برميل.



يذكر أن «أموك» حققت نموا قياسيا في أرباح التسعة أشهر الأولى من العام الحالى، لتسجل صافي الربح بعد الضريبة بقيمة 402.6 مليون جنيه، مقابل 84.8 مليون جنيه، بنسبة نمو %374.8، كما سجلت قفزة في مبيعات الربع الأول من العام المالي الحالي لتسجل 3.5 مليار جنيه، مقابل مبيعات بلغت 1.2 مليار جنيه بالفترة المقارنة.