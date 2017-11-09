الأرصاد: طقس الخميس معتدل على معظم الأنحاء بارد ليلًا

الطقس

أونا



يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الخميس، طقس معتدل على معظم أنحاء الجمهورية نهارا لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وشمال الصعيد.



كما تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.



وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج ما بين متر إلى متر ونصف المتر، أما حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج بين مترين إلى مترين ونصف المتر والرياح السطحية على البحرين شمالية غربية.



ودرجات الحرارة



القاهرة 16 25



وسط الدلتا 15 25



الإسكندرية 16 24







