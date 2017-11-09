على خطى سناب شات.. إنستجرام يتيح خاصية جديدة

إنستجرام 1

وكالات:



سار تطبيق إنستجرام على خطى سناب شات، الأربعاء، وكشف عن خاصية جديدة تتعلق بتحميل الصور ومقاطع الفديو القديمة.



ووفقا للتحديث الجديد، سيتمكن المستخدمون من تحميل الصور ومقاطع الفيديو إلى قصصهم التي مضى عليها أكثر من 24 ساعة.



ويعني ذلك أن شريط الصور أصبح متاحا للتحميل بالكامل بعدما كان يسمح فقط في السابق بنشر الصور والمقاطع الحديثة.



وكان سناب شات قد أطلق خاصية مماثلة في يونيو 2016 أطلق عليها اسم" Memories" أو ذكريات.



وسيتمكن المستخدمون من نشر الصور القديمة مع توضيح تلقائي بتاريخها الأصلي.