EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
اتصالات وتكنولوجيا
على خطى سناب شات.. إنستجرام يتيح خاصية جديدة
الخميس 09 نوفمبر 2017 04:17 ص
إنستجرام 1
أخر الأخبار
إنستجرام 1
وكالات:
سار تطبيق إنستجرام على خطى سناب شات، الأربعاء، وكشف عن خاصية جديدة تتعلق بتحميل الصور ومقاطع الفديو القديمة.
ووفقا للتحديث الجديد، سيتمكن المستخدمون من تحميل الصور ومقاطع الفيديو إلى قصصهم التي مضى عليها أكثر من 24 ساعة.
ويعني ذلك أن شريط الصور أصبح متاحا للتحميل بالكامل بعدما كان يسمح فقط في السابق بنشر الصور والمقاطع الحديثة.
وكان سناب شات قد أطلق خاصية مماثلة في يونيو 2016 أطلق عليها اسم" Memories" أو ذكريات.
وسيتمكن المستخدمون من نشر الصور القديمة مع توضيح تلقائي بتاريخها الأصلي.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا