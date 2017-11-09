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استثمار
شمال سيناء تنتظر قرار تخصيص أراض للمستثمرين بالمجان
الخميس 09 نوفمبر 2017 01:04 ص
محافظة شمال سيناء
أخر الأخبار
محافظة شمال سيناء
أمانى العزازى
قال اللواء عبدالفتاح حرحور، محافظ شمال سيناء، إنه ينتظر قرار رئيس الجمهورية بتخصيص أراضي المحافظة بالمناطق الصناعية بالمجان أسوه بجنوب الصعيد.
وأضاف خلال حواره مساء اليوم على هامش فعاليات المنتدى شباب العالم المقام حاليا فى شرم الشيخ، أن المحافظة تعانى من إحجام المستثمرين عن التقدم باستغلال الفرص الاستثمارية المتاحة نظرا للظروف الأمنية التى تمر بها المحافظة، وارتفاع تكاليف إعداد البنية الأساسية.
وأشار المحافظ إلى أنه من المنتظر صدور قرار الرئيس نوفمبر الحالي.
ولفت إلى أن تحويل الصندوق الاجتماعى إلى هيئة لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة من شأنه دفع حركة الاستثمارات بالمحافظة، ودعم شباب الخريجين وصغار المستثمرين.
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