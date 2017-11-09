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طاقة
الطاقة المتجددة: لا تأثير لأحداث السعودية على الاستثمار بالقطاع
الخميس 09 نوفمبر 2017 12:18 ص
الطاقة النظيفة
أخر الأخبار
الطاقة النظيفة
عمر سالم
قال مصدر مسئول بهيئة الطاقة المتجددة إن أغلب الأمراء ورجال الأعمال السعوديين الذى تم توقيفهم بالسعودية لا يوجد لهم استثمارات بالقطاع.
وأضاف المصدر، فى تصريحات للمال، أنه لا تأثير للأحداث بالمملكة على الاستثمارات السعودية بالقطاع، كما أنه لا توجد أى طلبات من مستثمرين للانسحاب أو توقف بعض المشروعات نتيجة ذلك.
وأشار إلى أن الأحداث السياسية شأن داخلى لا يمكن التعليق عليه، كما أن هناك تواجدا كبيرا للاستثمارات السعودية بالقطاع.
يذكر أن المملكة العربية السعودية قد أعلنت منذ يومين عن توقيف نحو ٤٩ من أمراء ووزراء حاليين وسابقين ومسئولين بتهم فساد.
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