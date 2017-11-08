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استثمار
راشد يعقد اجتماعات مع أهم شركات السياحة البريطانية
الأربعاء 08 نوفمبر 2017 10:59 م
يحيى راشد - وزير السياحة
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يحيى راشد - وزير السياحة
المال- خاص
وصل مساء أمس إلى العاصمة البريطانية لندن السيد يحيى راشد وزير السياحة، وذلك للمشاركة فى فعاليات بورصة لندن الدولية للسياحة، وإجراء عدد من اللقاءات المهنية والإعلامية المهمة التى يستعرض خلالها آخر مستجدات السياحة المصرية، لاسيما فى ظل الزيادة الملحوظة التى شهدتها الحركة السياحية إلى مصر منذ بداية العام الحالى.
وعقد وزير السياحة اليوم عددا من الاجتماعات بحضور السفير ناصر كامل سفير مصر لدى المملكة المتحدة، والسيد هشام الدميري رئيس هيئة تنشيط السياحة، والسيد عمرو العزبي المستشار السياحى بلندن.
واستهل الوزير الاجتماعات بلقاء مع اتحاد وكلاء وشركات السفر البريطانيين ABTA.
وأشار إلى مشروع الحج إلى مصر، واعتماد بابا الفاتيكان للأيقونة، ووضعه على برامج الحج الفاتيكاني في ٢٠١٨، كما تمت مناقشة كيفية الترويج له في بريطانيا.
وأشاد مسئولو ABTA بالتحسن الملحوظ الذي تشهده حركة السياحة الى المقصد المصري، مؤكدين على تفاؤلهم برفع حظر السفر الذي تفرضه الحكومة الإنجليزية على شرم الشيخ قريبا، وأشاروا أن السياحة البريطانية ستعود إلى شرم الشيخ فور رفع الحظر، مؤكدين أن هناك طلبا متزايدا من الشعب البريطاني على السفر إلى المقصد المصري، كما أبدى المسئولون ترحيبهم بالتعاون مع مكتب لندن للمساهمة في الترويج لهذا المنتج الهام.
ومن جانبه، أشار الدميري إلى أن مصر اتجهت إلى أسواق جديدة، موضحا التنوع الذي بدأت تشهده الأسواق المصدرة للسياحة إلى مصر، مثل السوق العربي والأسيوي والأمريكي والجنوب أمريكي.
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