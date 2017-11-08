20 محضر تهرب جمركى اليوم بالأقصر

مها أبو ودن









تمكنت إدارة مكافحة التهريب الجمركى بالأقصر، برئاسة محمد شمس، مدير إدارة مكافحة التهرب الجمركى بالأقصر، من تحرير وضبط 20 محضر تهرب جمركى، وذلك بمحال تجارية بأسيوط وأكمنة متفرقة (كمين منشأة العمارى والبغدادي بالأقصر- ونقطة التفتيش الأمنية ببهجوره نجع حمادى).





وتشكلت لجنة الضبط من (محمدالمغربى- الحسين على عبدالله- منتصر محمد محمدين- على علام- محمد عبد الله- محمدالليثى- رومانى حنا- عبد الحواد حمام على) رؤساء أقسام مكافحة التهرب الجمركى ومن مباحث الضرائب والرسوم العقيد محمد عيسى والمقدم أحمد عبد السلام والمقدم أحمد عاشور والرائد باسم سيف.

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والمحاضر محررة ضد:





1- عمرو .ص . م 30 سنة من قنا عن قطع غيار سيارات.





2- ناصر . ع . ا 59 سنة من قنا عن قطع غيار سيارات.





3- مارينو . م . ن 24 سنة من قنا عن قطع غيار سيارات.





4- كامل . ع . ج 57 سنة من فنا عن قطع غيار سيارات.





5- محمود . ا . ح 40 سنة من قنا عن قطع غيار سيارات.





6- أحمد . ا . م 36 سنة من قن عن قطع غيار سيارات.





7- جوزيف . ا . ر 56 سنة من قنا عن قطع غيار سيارات.





8- بيشوى . م . ا 36 سنة من قنا عن قطع غيار سيارات.





9- إسلام . ا . م 29 سنة من قنا عن قطع غيار سيارات.





10- رمسيس . ا . ر 60 سنة من قنا عن قطع غيار سيارات.





11- محمد . ع . م 27 سنة من الأقصر عن أدوات كهربائية مستوردة.





12- مصطفى . ع . ا 30 سنة من الأقصر عن قطع غيار سيارات.





13- عزت . ج . ش 49 سنة من أسيوط عن إطارات مستوردة.





14- هانى . ع . م 37 سنة من الغربية عن إطارات مستوردة.





15- الشاذلى . ا . ع 28 سنة من الأقصر عن قطع غيار ماكينات رى مستوردة.





16- السيد . م . م 43 سنة من الدقهلية عن اكسسوارات سيارات مستوردة.





17- إيهاب . ف . ا 45 سنة من الجيزة عن وصلات ريسفر مستوردة.





18- بدوى . ع . م 28 سنة من المنوفية عن أجهزة كاسيت مستوردة.





19- طارق . ح . س 32سنة من قنا عن عدد ولوازم دهانات مستوردة.





20- ماجد . ع . ا 42 سنة من سوهاج عن أدوات كهربائية مستوردة.





وجميع المضبوطات مستوردة وغير مصحوبو بفواتير أو مستندات تفيد بسداد الرسوم الجمركية عنها بالمخالفة لأحكام المادة 30 من قانون الجمارك. وتم التصالح في جميع المحاضر وسدادالتعويض الجمركى والغرامة الجمركية المستحقة.



