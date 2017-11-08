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عقـــارات
جهاز مدينة السادات يبيع صيدليات ومحال بالمناطق السكنية
الأربعاء 08 نوفمبر 2017 09:22 م
جهاز مدينة السادات
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جهاز مدينة السادات
رضوى عبدالرازق
انتهى جهاز مدينة السادات من بيع 2 صيدلية، و2 محل تجارى اليوم بالمزاد العلنى بالمناطق السكنية السابعة عشر بمشروع دار مصر، والسادسة عشر بمشروع ابني بيتك والمنطقة السكنية الأولى.
ووصل أعلى سعر لمتر الصيدلية إلى 30 ألف و200 جنيه، وأعلى سعر لمتر المحل التجارى 15 ألفا و100 جنيه.
وتتراوح المساحات بين 20 و 61 مترا، ويستعد الجهاز لطرح محال ووحدات إدارية ومهنية بالعديد من المناطق السكنية والأحياء خلال الشهر الجارى والأشهر المقبلة.
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