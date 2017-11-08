اعتقال 8 جدد عقب أحداث النوبة

إيمان عوف

انضم 8 معتقلين جدد لـ25 معتقلًا من أهل النوبة، أثناء اشتباكات دارت، أمس، بين أهالي جمال سرور المعتقل الذي لقي حتفه في سجن الشلال نتيجة الإهمال الطبي، وعدم نقله لتلقي العلاج فور إصابته بغيبوبة سكر.