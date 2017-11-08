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سيـــاســة
اعتقال 8 جدد عقب أحداث النوبة
الأربعاء 08 نوفمبر 2017 09:16 م
القبض
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القبض
إيمان عوف
انضم 8 معتقلين جدد لـ25 معتقلًا
من أهل النوبة، أثناء اشتباكات دارت، أمس، بين أهالي جمال سرور المعتقل الذي لقي حتفه في سجن الشلال نتيجة الإهمال الطبي، وعدم نقله لتلقي العلاج فور إصابته بغيبوبة سكر.
وحصلت "المال" على أسماء المعتقلين الجدد الذين ستجري النيابة التحقيق معهم، غدًا، بتُهم التظاهر والتعدي على السلطات، وهم:
١- بهاء فاروق- قرية ماريا.
٢- معتز سيد- قرية ماريا.
٣- نادر جمعة- قرية مرواو.
٤- رمضان سليمان- قرية جرف حسين.
٥- حمادة إسماعيل- قرية قرشة.
٦- أحمد فتحي- قرية قرشة.
٧- أحمد حسين عبادى- قرية قرشة.
٨- نادر شعبان مرغنى- قرية قرشة.
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