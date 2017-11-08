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سيـــاســة
العمال يصرخون: قانون النقابات العمالية باطل
الأربعاء 08 نوفمبر 2017 08:27 م
أوضاع العمالة المصرية
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أوضاع العمالة المصرية
إيمان عوف
بعد الكثير من اللغط أقر مجلس النواب قانون النقابات العمالية، الذي تتوقع العديد من التنظيمات النقابية المستقلة أن يكون بداية حركة عمالية جديدة ضد إهدار الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لملايين العمال الذين حرمهم القانون من التعددية النقابية.
يقول طارق كعيب رئيس النقابة المستقلة للضرائب العقارية، إن قانون النقابات الذي وافق عليه البرلمان مبدئيًّا اليوم بمثابة بداية جديدة لتحركات عمالية واسعة، ولا سيما أن الإصرار على وحدة النقابة وعدم تمثيلها للعمال لن يؤدي إلا لمزيد من الغضب العمالي، الذين اتخذوا طريق التفاوض طوال الفترة الماضية من خلال النقابات المستقلة وممثليها، ومن ثم فإن القانون أغلق الباب أمام تلك النوعية من الحلول التي تشهد توافقًا وشدًّا وجذبًا والتوصل لحلول دون أن يكون هناك خسائر.
ولفت كعيب إلى أن قانون النقابات العمالية أعد في عهد مبارك وتم تفصيله من ترزية القوانين بالاتحاد العام، هؤلاء الذين تلوثت أيديهم بدماء المصريين في ثورة يناير.
ووجه كعيب نداء للعمال المصريين بالتوحد خلف منظماتهم النقابية في مواجهة قانون الاتحاد العام ورجال الأعمال.
أما محمد وهبة الله، النائب بلجنة القوي العاملة وعضو مجلس إدارة اتحاد عمال مصر الرسمي، فيرى أن القانون جاء منصفًا للعمال ولحقوقهم في نقابة تعبر عنهم وتدافع عن مطالبهم بعيدًا عن التدخلات التي يتصور البعض أنها لصالح مصر.
وعن التعددية النقابية قال وهبة الله إن هناك تفسيرات خاطئة لمفهوم التعددية الذي لم يأت في الاتفاقيات الدولية كما يروج البعض، مشيرًا إلى أن القانون منح العامل حرية الانضمام للنقابة او عدم الانضمام ومن ثم فهو تخلص من فكرة الاجبار على الانضمام لنقابة عمالية، إلا أنه لم يقر التعددية التي لم تأت إلا بمزيد من الأزمات.
ولفت وهبة الله إلى أن القانون منح اللجان النقابية الشخصية الاعتبارية التي لها حق تكوين اللوائح والمشروعات الخاصة بها.
من جانبه قال سعد شعبان رئيس اتحاد عمال مصر الديمقراطي، ان قانون النقابات العمالية مجحف ومخالف للدستور المصري والاتفاقيات الدولية.
وأشار شعبان إلى أن القانون جاء ليرسخ قاعدة النقابة الواحدة التي تعبر عن مصالح رجال الأعمال والحكومة ولا تمت بصلة للعمال، مضيفا "لذا فإن العمال أنفسهم هم من سيرفضون ذلك القانون المجحف".
من جانبه قال علي البدري رئيس اتحاد عمال مصر الحر أن وزير القوى العاملة والبرلمان لم يجروا أي حوارات مجتمعية حول قانون النقابات العمالية.
وقالت أحزاب التيار المدني إن قانون "المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي" ظل مجالًا للصراع منذ 12 مارس 2011 بعد ثورة 25 يناير ، تم خلال هذه الفترة إعداد أكثر من مشروع قانون بعد حوار إجتماعى بين أطراف العمل الثلاثة ، لكن ولادة القانون باتت عسيرة بسبب النظرة الضيقة التي تتحكم في رؤية بعض أطراف المجتمع بعيداً عن الحقوق الأساسية للعمال،وبعيداً عن التطورات الاقتصادية والاجتماعية التي لحقت بالمجتمع المصري منذ بدأت سياسة الانفتاح الاقتصادي 1974 وحتى الآن .
ولفت إلى أن استحقاق الحرية النقابية والحق في التنظيم النقابي بعيدًا عن تحكم الجهات الإدارية والأجهزة الأمنية بات ملحًّا لكي يتطور المجتمع المصري حقيقة ويتجه إلى الاستقرار بشكل طبيعي، فإذا كانت النقابات هي أدوات العمال الأساسية لتمثيل مصالحهم والدفاع عن حقوقهم وتحسين شروط وظروف عملهم ، فإن استقلالية النقابات وقوتها وقدرتها على أداء مهامها في حل نزاعات العمل بالوسائل السلمية المتعارف عليها . فإن ذلك يتوقف على ما سوف يناقشه ويقره مجلس النواب الذي يجب على أعضائه أن يثبتوا ولاءهم لما تعهدوا به من احترام الدستور وخصوصاً المادتين 76 و93 .
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