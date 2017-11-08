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الإسكندرية
سلطان يشدد على حملات الإزالة الصباحية للباعة الجائلين
الأربعاء 08 نوفمبر 2017 07:23 م
محمد سلطان 4
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محمد سلطان 5
مها يونس
أكد الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، لرؤساء الأحياء، ضرورة تكثيف الجهود للقضاء على ظاهرة إشغالات الطريق من الباعة الجائلين التي تشوه المظهر الحضاري للمدينة، مشددًا على ضرورة التنسيق مع قوات الأمن لعمل حملات إزالة مفاجئة بالشوارع والميادين المعروفة بتواجد الباعة الجائلين بها لإزالة أي تعديات ومنع المخالفين من التمادي والتعديات على حرَم الطريق العام.
في غضون ذلك قام حي منتزه أول بمحافظة الإسكندرية، برئاسة اللواء خالد حسن مرسى وشرطة المرافق، بحملة إزالة صباحية لإزالة إشغالات الطريق بشارع خالد بن الوليد وسيدى بشر ترام والشوارع المتفرعة من إسكندر إبراهيم، أسفرت عن التحفظ على الفاكهة والمأكولات من ميدان 27 بسيدي بشر الترام، وشارع خالد بن الوليد، وإرسالها إلى دار الأيتام، كما تحفَّظ على عدد 2 عربة يد خشب خاصة بالباعة الجائلين و15 مقعدًا "بلاستيك" و2 ترابيزة حديد بشارع المستجد خلف شارع إسكندر إبراهيم.
الإسكندرية
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